Fiat Pulse: primo appuntamento ufficiale in Argentina

La tanto attesa Fiat Pulse viene presentata al pubblico prima di essere formalmente messa in vendita in Argentina tra pochi giorni. La vettura avrà uno stand di spicco alla tradizionale fiera Expoagro che inizierà l’8 marzo. Il SUV compatto Fiat, che è già un fenomeno in Brasile – dove viene prodotto – arriverà così all’evento più atteso nel mondo dell’agricoltura, nella nuova edizione della più importante fiera agroindustriale a cielo aperto della regione. L’evento si terrà dall’8 all’11 marzo presso la Fiera di San Nicolás e l’Autodromo.

In Argentina Fiat Pulse si mostra in pubblico poco prima del suo debutto

Da quando è stato annunciato nel 2021 e poi presentato in Brasile, il mercato argentino attende con impazienza il nuovo Fiat Pulse. Approfittando del fatto che il 2022 sarà l’anno della presentazione ufficiale, il brand italiano di Stellantis sta già mostrando il Pulse e tutte le sue novità sulla costa atlantica.

Al momento si sa ben poco su quali versioni di Fiat Pulse arriveranno in Argentina e quale sarà il suo prezzo. Quello che è certo è che con questo modello la principale casa automobilistica italiana potrebbe fare un nuovo salto di qualità dal punto di vista delle immatricolazioni in quello che è attualmente il secondo mercato automobilistico per importanza dietro al Brasile di tutto il Sud America.

Già adesso Fiat vanta l’auto più venduta nel paese che è la berlina Cronos e la seconda posizione nella classifica delle vendite. Con questo nuovo modello le possibilità che la casa italiana conquisti nei prossimi mesi la leadership di questo mercato al pari di quanto avvenuto in Brasile sembrano crescere di molto.

