Fiat Pulse raggiungerà 10 paesi dell’America Latina

Arrivano importanti notizie a proposito del nuovo SUV compatto Fiat Pulse. Dopo aver superato le aspettative commerciali in Brasile, il nuovo modello della principale casa automobilistica italiana sarà protagonista in nuovi mercati. Nelle scorse ore infatti Fiat ha confermato il suo arrivo in 10 paesi dell’America Latina nei primi mesi di quest’anno. Il SUV di Fiat si appresta dunque a diventare protagonista nella sua categoria in Colombia, Bolivia, Cile, Ecuador, Costa Rica, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay.

Fiat Pulse: il SUV compatto si accinge a sbarcare in altri 10 mercati dell’America latina

Ricordiamo che la sua produzione avviene presso lo stabilimento Stellantis di Betim, in Brasile. Inoltre, Fiat Pulse presenta importanti innovazioni in termini di design, sicurezza, tecnologia, connettività e prestazioni. Il modello ha impressionato gli utenti con la sua incredibile dotazione, l’alto livello di qualità e tecnologia. Tanto che dopo il lancio il 19 ottobre in Brasile, il SUV ha superato le 4 mila prenotazioni in 48 ore dopo l’evento e in quattro giorni ha accumulato 5.500 prenotazioni.

Fernando Varela, VP delle operazioni commerciali per le Ande e l’America Centrale di Stellantis, ha affermato “data la crescente tendenza delle silhouette di tipo SUV, ci auguriamo che la nuova Fiat Pulse possa avere un’ottima accoglienza in quei paesi , permettendoci portare più clienti al marchio per mostrare loro tutto ciò che possiamo offrire”.

L’obiettivo della casa italiana è quello di rendere questo modello uno dei più venduti in assoluto in tutta l’America Latina. Vedremo se il marchio che fa parte del gruppo Stellantis, che in quel continente va molto forte, riuscirà a raggiungere il suo obiettivo con questa auto.

