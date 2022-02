Fiat Fastback 2023 è quasi pronto per il debutto ufficiale [Foto spia]

Oltre al Pulse, Fiat ha in programma di lanciare in Brasile un secondo SUV, questa volta con carrozzeria coupé, che fino ad ora è conosciuto con il nome di Fiat Fastback. Sarà praticamente la versione di produzione del concept presentato qualche anno fa in Brasile.

A giudicare dall’ultimo prototipo avvistato sulle strade brasiliane, il nuovo Fastback è pronto. Proprio come il nuovo Strada e il Pulse, il muletto porta con sé il suo aspetto finale. Sulla parte posteriore, infatti, il cofano del bagagliaio, i fanali e il paraurti solo quelli destinati al modello di produzione.

Fiat Fastback 2023: l’ultimo prototipo avvistato in foto aveva il corpo finale

Il fotografo che ha catturato le foto ha notato che il veicolo aveva dei fari molto sottili e con tecnologia LED e inoltre il paraurti posteriore aveva uno spoiler e i sensori di parcheggio. Anche se non sono state catturate foto degli interni, la fonte sostiene che anche l’abitacolo era quello destinato al modello finale. Il cruscotto sarà praticamente identico a quello del Fiat Pulse, così come i rivestimenti e le portiere.

Sul profilo laterale, nonostante la mimetizzazione, le portiere anteriori e posteriori del Fiat Fastback 2023 seguono lo stesso design del Pulse, inclusa la forma dei passaruota. La differenza sarà la parte posteriore che segue il design della Cronos. Anche i cerchi sarebbero quelli definitivi e presentano una dimensione di 17”, abbinati a pneumatici Pirelli Cinturato P7 205/50 R17.

Soltanto il frontale non aveva le parti finali, afferma la fonte. Tuttavia, precedenti indiscrezioni hanno rivelato che sarà lo stesso del Pulse, quindi cofano motore e parafanghi saranno identici. Il prototipo del Progetto 376 aveva il paraurti e i fari del Pulse, ma la calandra della Argo.

La casa automobilistica torinese seguirà quanto già fatto con Argo e Cronos, che mantiene ha mantenuto la stessa base e ha ricevuto modifiche soltanto delle parti mobili. La stessa cosa accadrà con Fastback e Pulse. Se tutto andrà per il verso giusto, il brand torinese potrebbe lanciare il suo secondo SUV entro la fine del primo semestre di quest’anno.

Le versioni entry-level del SUV coupé di Fiat saranno equipaggiate dal motore turbo T200 da 1 litro con potenza di 125 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min con alimentazione tramite benzina. Con l’etanolo, invece, la potenza aumenta a 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min. Accanto ci sarà un cambio automatico CVT a 7 marce.

Le versioni più costose e quella Abarth, invece, avranno il turbo T270 da 1.3 litri con potenza di 180 CV a benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia resterà uguale di 270 Nm. In questo caso, il propulsore sarà abbinato a una trasmissione automatica a 6 rapporti.

In termini di sicurezza, il Fiat Fastback 2023 avrà le stesse dotazioni del Pulse, quindi airbag laterali, controlli di trazione e stabilità e ABS con EBD su tutte le versioni.