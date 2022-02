Fiat Cronos domina anche a febbraio

A pochi giorni dalla conclusione del mese di febbraio registriamo che la berlina Fiat Cronos domina anche questo mese nel mercato auto dell’Argentina. La vettura della principale casa automobilistica italiana ormai da quasi 2 anni di fila risulta essere l’auto più venduta in assoluto in quel paese. Anche se ancora manca qualche giorno alla fine di febbraio, i dati ufficiali relativi alle vendite parziali del mese al 25 febbraio indicano che l’auto di Fiat ha già immatricolato più di 4 mila unità in questo mese.

Anche a febbraio Fiat Cronos domina in Argentina: è lei l’auto più venduta

Fiat Cronos resta la leader della classifica generale e accresce la sua differenza rispetto alla concorrenza: con 4.081 unità consegnate ai clienti argentini, la vettura di Fiat si allontana dalla Peugeot 208 (1.796) e dalla Toyota Hilux (1.609). Tra le vetture prevale la berlina costruita nello stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino Cordoba, seguita dalla berlina del marchio francese e dalla Toyota Etios (1.281), terza.

Dal canto suo, la Hilux continua a guidare la classifica dei veicoli commerciali, seguita dalla Volkswagen Amarok (1.595) e dalla Renault Kangoo (967). Tra i marchi, Toyota mantiene il primo posto con 5.209 unità, accompagnata da Fiat (5.027) e Renault (2.778). Insomma per Fiat sembra che Cronos da sola le garantisca la seconda posizione in assoluto.

Le cose per Fiat in Argentina potrebbero migliorare ancora nei prossimi mesi con l’arrivo sul mercato da marzo del SUV compatto Fiat Pulse. Anche questo modello come la Cronos dovrebbe garantire un buon numero di immatricolazioni e permettere alla casa italiana di incrementare ancora la sua quota di mercato in quello che dopo il Brasile rappresenta il secondo mercato più importante del continente latino americano. Ricordiamo infine che anche nel 2021 e in gran parte del 2020 Fiat Cronos aveva dominato in Argentina.

Ti potrebbe interessare: Maserati e Fiat: confermate nuove auto elettriche per le due case automobilistiche italiane per il 2023