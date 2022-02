Alfa Romeo Giulia e Stelvio: i dati di vendita in Europa a gennaio

Il 2022 per Alfa Romeo è iniziato con vendite ridotte in Europa ma con la speranza di poter tornare ad una rapida crescita grazie all’attesissimo debutto dell’Alfa Romeo Tonale, nuovo C-SUV a cui verrà chiesto di avviare il rilancio del brand su tutto il mercato europeo. Nel frattempo, la gamma Alfa Romeo è ridotta ai minimi termini, con le sole Giulia e Stelvio attualmente ordinabili. Le vendite di Alfa Romeo sono, quindi, ridotte e senza il Tonale non ci sarà un’inversione di tendenza.

Gli ultimi dati di vendita rivelati da Jato Dynamics e relativi al mese di gennaio 2022 in Europa certificano quanto detto. I dati di Alfa Romeo hanno praticamente raggiunto il minimo ed è ora necessario attendere il debutto del Tonale per poter tornare a crescere. Ecco come è andato il primo mese del 2022 per il marchio italiano sul mercato europeo.

I dati di vendita di Alfa Romeo Giulia e Stelvio in Europa a gennaio 2022

I due modelli di segmento D di casa Alfa Romeo registrano risultati ridotti anche ad inizio 2022 sul mercato europeo. Nonostante il leggero aggiornamento arrivato con il MY 2022, infatti, Giulia e Stelvio continuano a viaggiare su volumi di vendita limitati. Il modello più venduto di Alfa Romeo in Europa è, ancora una volta, lo Stelvio. Il SUV della casa italiana ha chiuso il mese di gennaio con un totale di 1.108 unità vendute in tutta Europa. Per il SUV si tratta di una crescita del +8% rispetto ai risultati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno.

Da segnalare, invece, che la Giulia chiude il primo mese dell’anno con 518 unità vendute in tutta Europa. La berlina fa segnare una crescita del +80% rispetto ai dati del gennaio 2021. È chiaro però che la crescita percentuale è legata più che ad una ripresa delle vendite della vettura al risultato estremamente negativo raccolto nel corso del primo mese dello scorso anno. Come avvenuto già in passato, il rapporto tra le vendite di Stelvio e quelle di Giulia continua ad essere di circa 2:1. A pesare sul calo registrato da Alfa Romeo in Europa è l’uscita di scena della Giulietta.

Ricordiamo che la segmento C del marchio italiano è uscita di produzione nel dicembre del 2020 e proprio ad inizio del 2021 ha registrato gli ultimi dati di vendita significativi della sua lunga carriera. L’assenza di una nuova generazione di Giulietta sta pesando tantissimo sul crollo registrato dal marchio Alfa Romeo in questi ultimi anni. Il segmento C potrebbe e, con il Tonale, potrà garantire un sostanziale contributo ai risultati di vendite del marchio italiano nel corso dei prossimi anni.

Le novità per la gamma Alfa Romeo del prossimo futuro

Alfa Romeo si prepara a vivere un 2022 davvero importante. Il marchio italiano, infatti, porterà sul mercato il Tonale entro la fine del primo semestre del 2022. Secondo le informazioni emerse fino ad oggi, infatti, il SUV sarà ordinabile a partire dal mese di aprile con una serie speciale riservata alla fase di lancio. Successivamente, entro giugno, arriverà la gamma completa. Dal secondo semestre dell’anno in corso, inoltre, il Tonale dovrebbe iniziare ad avere un impatto significativo sulle vendite della casa italiana in Italia e in Europa.

Contestualmente, il 2022 dovrebbe essere anche l’anno del restyling di Giulia e Stelvio. Il progetto è al centro, da tempo di rumor e indiscrezioni, e finalmente sembra oggi essere più vicino al debutto. Stando alle prime informazioni, l’aggiornamento dovrebbe portare su Giulia e Stelvio alcuni dettagli del Tonale, con un facelift nella parte frontale che coinvolgerà in particolare i gruppi ottici ed un aggiornamento anche dell’abitacolo interno. In questo modo, i due modelli di segmento D potrebbero avere le risorse giuste per chiudere con dati positivi l’ultima parte della loro carriera, destinata a durare ancora alcuni anni.

Da notare che con il restyling potrebbero arrivare anche le motorizzazioni mild hyhbrid che aspettiamo oramai da due anni. In particolare, su Giulia e Stelvio potrebbe arrivare il 2.0 turbo benzina mild hybrid che debutterà anche sul Maserati Grecale con una potenza massima di 300 CV (potrebbe esserci anche una variante meno potente). Sul futuro del brand ne sapremo di più nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.