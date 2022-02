Vendite Alfa Romeo: il punto sui risultati del marchio ad inizio 2022

Il 2022 è iniziato, come prevedibile, a ritmo lento per Alfa Romeo che continua a registrare vendite contenute per i suoi modelli. La casa italiana deve fare i conti con una gamma ridotta all’osso e poco aggiornata. Le cose cambieranno nei prossimi mesi con l’attesissimo arrivo sul mercato del nuovo Alfa Romeo Tonale, modello a cui il marchio chiederà di registrare fin da subito ottimi dati di vendita per avviare il suo programma di rilancio.

In attesa del debutto del Tonale (la launch edition arriverà ad aprile, il debutto in concessionaria è atteso per giugno), il presente di Alfa Romeo è caratterizzato da vendite da minimo storico, almeno per quanto riguarda la storia recente del marchio italiano. Superate le prime settimane dell’anno nuovo, è arrivato il momento di fare il punto della situazione sulle vendite di Alfa Romeo ad inizio 2022.

Il marchio continua a fare i conti con poche richieste per Giulia e Stelvio ed anche con la crisi dei chip che limita la possibilità di crescita della produzione. La situazione è tutt’altro che semplice e ci vorranno ancora diversi mesi per una reale inversione di tendenza. Andiamo, quindi, a vedere come stanno andando le vendite di Alfa Romeo in questo primo scorcio di 2022.

Vendite ancora negative per Alfa Romeo a gennaio 2022 ma con qualche eccezione

Diamo il via al nostro riepilogo con i dati pubblicati sulle vendite in Europa diffusi sul finire della scorsa settimana. Nel corso del mese di gennaio 2022, infatti, Alfa Romeo ha venduto appena 1.507 unità in tutta Europa. Il dato è, come prevedibile, molto negativo, sia in confronto con i dati dello scorso che, soprattutto, in senso assoluto. Il confronto con gennaio 2021 si traduce in un calo del -7%.

Il confronto con i dati pre-pandemia conferma il netto calo delle vendite in Europa registrato da Alfa Romeo. Nel gennaio del 2020, ad esempio, Alfa Romeo vendeva più del doppio delle vetture registrando un totale di quasi 3.500 unità vendute in Europa. Il confronto con gennaio 2018 è ancora più negativo.

Appena quattro anni fa, infatti, la casa italiana vendita più di 7 mila unità nel primo mese dell’anno. La fine della produzione della Giulietta e l’assenza di ulteriori novità, prima del Tonale, hanno causato un vero e proprio crollo delle vendite, riducendo il marchio ad una nicchia del mercato da cui, si spera, Alfa Romeo sarà in grado di uscire grazie ai nuovi investimenti di Stellantis.

Come sta andando Alfa Romeo nei principali mercati europei ad inizio 2022? Come facilmente prevedibile, l’Italia è ancora il primo mercato di Alfa Romeo. La casa italiana ha registrato sul mercato di casa un mese di gennaio davvero negativo. Per il brand, infatti, ci sono appena 696 unità vendute nel primo mese del 2021 con un calo del -25.6% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Il dato di Alfa Romeo è peggiore della media dell’intero mercato italiano (-19.7%).

In contro tendenza rispetto al dato italiano e a quello generale europeo troviamo la Germania. Sul mercato tedesco, infatti, Alfa Romeo ha venduto 232 unità a gennaio 2022. Questo risultato si traduce in una crescita del +32% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Il dato di Alfa Romeo è nettamente superiore rispetto a quello fatto segnare dal mercato tedesco che cresce “solo” del +8%. La quota di mercato del marchio è comunque ferma allo 0.1%.

Da altri mercati europei arrivano dati poco confortanti. Nel Regno Unito, ad esempio, la casa italiana ha registrato una crescita del +16% fermandosi però ad un totale di 98 unità vendute in tutto il primo mese dell’anno. Dati negativi arrivano anche dalla Francia con appena 72 unità vendute ed un calo del -19% e dalla Spagna dove invece le vendite sono state 74 con un calo del -48% su base annua. Anche mercati come la Svizzera (43 unità vendute ed un calo del -57%) e l’Austria (25 unità vendute a gennaio) fanno segnare risultati insoddisfacenti.

Cosa succede al di fuori dell’Europa?

Due dei primi cinque mercati di Alfa Romeo sono al di fuori dei confini europei. Si tratta degli Stati Uniti, primo mercato per volumi di vendita con oltre 18 mila unità vendute nel 2021 (-2% rispetto al 2020), e del Giappone (mercato da oltre 2 mila unità vendute nel 2021 per il brand). Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sarà necessario attendere il mese di aprile per avere un’idea più precisa in merito alle vendite di Alfa Romeo in Nord America.

Stellantis, come faceva FCA in precedenza, rilasciata solo dati trimestrali per quanto riguarda i risultati di vendita oltreoceano. Per il Giappone, invece, l’anno è iniziato con appena 116 unità vendute per Alfa Romeo che ha registrato un calo del -7% delle vendite dopo aver chiuso il 2021 con un ottimo 40%. Anche in questo caso, per un’idea più precisa sulle vendite sarà necessario attenere i prossimi mesi.