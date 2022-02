Maserati Grecale: un teaser per ipotizzare la velocità massima

L’attesa che conduce al debutto del nuovo Maserati Grecale si concluderà il prossimo 22 marzo, quando il Tridente presenterà (dopo il rinvio del precedente debutto fissato a metà novembre 2021) le forme reali e prive di ogni sorta di camuffamento del nuovo D-SUV su base Giorgio.

Un nuovo teaser, caratterizzato come al solito dalla presenza di alcuni asterischi che lasciano il corretto margine legato al dubbio e all’ipotesi, anticipa il debutto di Maserati Grecale e chiede di ipotizzare quella che sarà la velocità massima raggiungibile dal nuovo D-SUV del Tridente.

Chiaramente il compito viene lasciato ad ognuno dei singoli follower che segue il marchio sui social, ma c’è da dire che chiaramente i tre asterischi indicano una cifra utile a mantenere alto il livello di performance che scaturirà dalle unità disposte sotto al cofano del nuovo Maserati Grecale.

Il Maserati Grecale dovrebbe garantire velocità massime nell’ordine dei 300 km/h

Difficile ipotizzare al momento i valori di velocità massima garantiti dall’unità più performante a disposizione di Maserati Grecale. Sappiamo infatti che il D-SUV dovrebbe adottare una variante rivista del propulsore Nettuno che ha già debuttato sulla Maserati MC20: un V6 ad alta tecnologia da 3,0 litri di cilindrata con 630 cavalli di potenza erogata e 325 km/h di velocità massima.

Ipotizzare un picco di circa 300 km/h per Maserati Grecale non esula dalle possibilità offerte da un pianale di tutto rispetto e da un’unità che, sebbene riadattata per il nuovo “ruolo”, dovrebbe garantire performance comunque fortemente elevate. Si pensi ad esempio che un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dotata del V6 da 2,9 litri biturbo riesce a garantire 285 km/h di velocità massima, in accordo con la medesima piattaforma che sfrutterà anche Maserati Grecale.

Il nuovo SUV si collocherà al di sotto dell’attuale Maserati Levante nella gamma del Tridente, garantendo un’offerta completa nel popolare Segmento dei SUV di lusso compatti. Non ci rimane che attendere meno di un mese per scoprire i reali valori in campo.