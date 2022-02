Alfa Romeo Tonale GTA: si farà? Ecco una nuova ipotesi

La presentazione di Alfa Romeo Tonale ha suscitato molto clamore nel mondo dei motori a livello globale. Del resto erano anni che si attendeva una novità importante nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Inoltre erano quasi 3 anni che era stata mostrata la concept car da cui poi è derivato questo SUV e quindi la curiosità di sapere come sarebbe cambiata l’auto nella sua versione di produzione era davvero tanta. Adesso che la curiosità è stata soddisfatta in tanti stanno provando ad ipotizzare future versioni del SUV. Una di queste ipotesi riguarda la presunta e ipotetica Alfa Romeo Tonale GTA.

Ecco come potrebbe essere una eventuale Alfa Romeo Tonale GTA

Non sappiamo se questa versione di Tonale vedrà mai la luce. A proposito di una eventuale Alfa Romeo Tonale GTA nei giorni scorsi un nuovo render è comparso sul web e più nello specifico su Instagram. Si tratta dell’ipotesi della pagina superrenderscars che ha pubblicato la sua personalissima ipotesi su come eventualmente sarebbe questa versione del SUV della casa automobilistica del Biscione se mai vedrà la luce.

Il render mostra una versione del SUV con tutte le caratteristiche estetiche tipiche di una GTA. Quindi trovano spazio le varie appendici aerodinamiche che ritroviamo ad esempio in un modello come la berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia GTA. Obiettivamente non sappiamo se un’auto così è prevista ed in ogni caso se si farà è molto probabile che utilizzerà un motore meno potente di quello della Giulia GTA.

Inoltre considerata la necessità di elettrificare la gamma, quasi certamente questa auto sarebbe dotata di un propulsore ibrido. Vedremo cosa ne penserà in proposito il CEO dello storico marchio milanese Jean-Philippe Imparato. Quello che è certo è che se davvero Alfa Romeo decidesse di portare sul mercato una simile versione di Tonale siamo sicuri che si parlerebbe a lungo di questo modello nel mondo dei motori.

