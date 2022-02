Fiat Strada: al 20 febbraio il pickup sempre più leader in Brasile

Fiat Strada continua a macinare immatricolazioni in Brasile. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana che era stato già il modello più venduto nel 2021 e anche nel primo mese del 2022, si conferma imbattibile anche a febbraio. Nelle scorse ore sono arrivati i dati di vendita aggiornati al 20 febbraio, questi dati rispetto a quelli della prima metà del mese vedono il modello della casa italiana aumentare ancora il suo vantaggio sui diretti inseguitori.

Al 20 febbraio Fiat Strada è sempre più leader di mercato in Brasile

Sembra dunque sempre più probabile che anche questo mese si chiuda con la leadership di Fiat Strada. Questa crescita del modello di Fiat è avvenuta negli ultimi giorni, dato che fino alla scorsa settimana il pickup e la Chevrolet Onix erano praticamente alla pari, con la Onix che era il leader provvisorio. Tuttavia, la classifica di questa settimana mostra che il modello di Fiat ha ribaltato il gioco e ottenendo un comodo vantaggio, poiché è in testa con circa 500 unità in più.

Sempre a proposito di Fiat, oltre al primo posto di Fiat Strada, segnaliamo l’ottima performance della berlina Argo che al 20 febbraio risulta essere quarta in classifica. L’auto in più rapida crescita finora è la Fiat Mobi. Il mese scorso, l’utilitaria era solo al 15° posto assoluto, con 2.528 unità vendute. Questo mese, il modello è salito al quinto posto e ha già superato il numero di vendite di gennaio, anche se mancano ancora sette giorni alla conclusione del mese di febbraio.

Ecco la classifica provvisoria delle auto più vendute a febbraio in Brasile:

Fiat Strada: 5.250 unità

Chevrolet Onix: 4.759 unità

Hyundai HB20: 3.766 unità

Fiat Argo: 3.657 unità

Fiat Mobi: 3.481 unità

VW T-Cross: 3.267 unità

Chevrolet Onix Plus: 3.203 unità

Jeep Compass: 3.178 unità

Hyundai Creta: 2.999 unità

Toyota Corolla Cross: 2.860 unità

