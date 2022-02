Fiat Strada è leader in Brasile nella prima quindicina di febbraio 2022

Fenabrave ha condiviso nelle scorse ore i risultati delle vendite parziali che riguardano febbraio 2022 e che vede in testa ancora una volta il nuovo Fiat Strada nella classifica generale con 4094 unità vendute. Al secondo posto segue la Chevrolet Onix con 3703 che è leader tra le auto.

Tra le 20 vetture più vendute nel parziale di febbraio 2022, oltre alla Onix, abbiamo due modelli della casa automobilistica torinese: Argo in seconda posizione con 3226 e Mobi al terzo posto con 2787. Fuori dal podio abbiamo la Hyundai HB20 con 2720, la Chevrolet Onix Plus con 2488 e la Fiat Grand Siena con 2451.

Fiat Strada: nei primi 15 giorni di febbraio 2022 è leader del mercato brasiliano

Nella top 20 troviamo altri veicoli di Stellantis. Ad esempio, in settima posizione c’è la Jeep Compass con 2407 unità immatricolate mentre al 16º posto il Renegade con 1328. Ottimi risultati anche per il nuovissimo Fiat Pulse che si trova in ultima posizione con 1060 esemplari venduti. È anticipato dalla Volkswagen Gol con 1063, dalla Toyota Yaris HB con 1110 e dalla Hyundai HB20S con 1112.

Il Renegade di Jeep, invece, è anticipato dalla Volkswagen Nivus con 1369, dalla Honda City con 1454, dalla Toyota Corolla con 1753, dalla Chevrolet Tracker con 1832, dalla Renault Kwid con 1972, dalla Hyundai Creta con 2271, dalla Toyota Corolla Cross con 2326 e dal Volkswagen T-Cross con 2388. Da notare che quest’ultimo è il SUV/crossover più venduto in Brasile nei primi 15 giorni di febbraio 2022.

Leader nella classifica generale e tra i veicoli commerciali leggeri, il nuovo Fiat Strada ha collezionato 4094 esemplari venduti nella prima metà di questo mese. Ben più lontano, al secondo posto c’è il fratello maggiore Fiat Toro con 1763. Parliamo di una differenza di ben 2331 unità.

Il podio si completa con lo Chevrolet S10 che ha collezionato 1378 esemplari. La top 20 prosegue con il Toyota Hilux in quarta posizione con 1136, il Fiat Fiorino al quinto posto con 1103, il Mitsubishi L200 in sesta posizione con 400 e il Ford Ranger al settimo posto con 394.

Nella classifica troviamo altri veicoli commerciali leggeri di Stellantis: Fiat Ducato in 12ª posizione con 237, il Peugeot Expert subito dopo con 175 e il Citroën Jumpy due posizioni dopo con 134.