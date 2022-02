Fiat 500 Giallissima: ecco la nuova versione in edizione limitata

Oggi FCA Japan ha annunciato il lancio di un’edizione limitata di Fiat 500, denominata Fiat 500 Giallissima che si caratterizza per la presenza di un colore della carrozzeria giallo brillante e che sarà rilasciata sul mercato il 5 prossimo marzo. Il prezzo del veicolo, tasse incluse, è di 2,33 milioni di yen, una cifra intorno ai 20 mila dollari americani. Il numero di unità che saranno disponibili per la vendita è limitato ad appena 200 esemplari.

In Giappone FCA presenta la nuova Fiat 500 Giallissima: edizione limitata di soli 200 esemplari

Il colore della carrozzeria di questa Fiat 500 Giallissima è Happy Yellow, esclusivo per le auto in edizione limitata e combinandolo con l’alloggiamento nero degli specchietti esterni, l’esterno si caratterizza per un contrasto visivo molto forte. L’interno è dotato di un quadro strumenti giallo dello stesso colore della carrozzeria. Il blu della tappezzeria si combina con questo giallo per esprimere i colori vivaci tipici dell’Italia.

Il modello base di questa vettura in edizione limitata è la “1.2 cult” equipaggiata con un motore a 4 cilindri in linea da 1,2 litri che eroga 69 CV / 102 Nm. È dotato di dotazioni che rendono la guida divertente, come il volante in similpelle, l’interruttore a levetta e un lettore audio con sintonizzatore FM/AM che supporta Apple CarPlay e Android Auto.

Inoltre, troviamo anche il sistema Hill Hold che supporta la partenza in salita, il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici che avverte di una pressione anomala dei pneumatici e il sistema START & STOP (meccanismo di arresto del minimo) supportano una guida sicura e una guida ecologica.

Infine segnaliamo la presenza anche di una Fiat 500 Giallissima Sport in 175 esemplari che si differenzia dalla precedente versione per la presenza di un kit carrozzeria più aggressivo e un motore turbo da 0,9 litri da 84 CV. Questa versione costa poco meno di 24 mila euro.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos 2023: per la berlina sudamericana della principale casa italiana è in arrivo il restyling