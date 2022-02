Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: un render la immagina così

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle auto che caratterizzeranno in futuro la gamma della casa automobilistica del Biscione. Lo ha confermato il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, che nei mesi scorsi ha confermato la presenza di una seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione nella futura gamma di Alfa Romeo.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulia

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia qui vi mostriamo un render realizzato dal designer Mirko Del Prete che ha provato ad ipotizzare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando arriverà presumibilmente nel 2026 o nel 2027. Si nota che questo render è in parte ispirato allo stile di Alfa Romeo Tonale. Del resto si tratta di un modello che oltre a fornire una sorta di antipasto di quello che sarà il futuro per lo storico marchio milanese rappresenta una sorta di punto di riferimento stilistico per le nuove auto di Alfa Romeo che arriveranno nei prossimi anni.

Nel render in questione però si notano alcuni riferimenti stilistici ad auto del passato come la mitica Alfa 155. Ricordiamo che questa vettura arriverà sul mercato esclusivamente in versione elettrica. L’auto sarà realizzata su piattaforma STLA Large che è una versione aggiornata della piattaforma Alfa Romeo Giorgio. Il suo luogo di produzione, al pari di quello dell’attuale generazione, dovrebbe rimanere lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Non si esclude che domani 8 febbraio, giorno della presentazione di Alfa Romeo Tonale ad Arese, possano arrivare informazioni più dettagliate sulla nuova Alfa Romeo Giulia. In ogni caso il prossimo 1 marzo quasi certamente il gruppo Stellantis rivelerà il piano di rilancio di Alfa Romeo. In quella data infatti è previsto l’annuncio del primo piano industriale del gruppo automobilistico. Quini dovremmo finalmente conoscere l’anno esatto di arrivo di questo atteso modello e il luogo di produzione prescelto che però come dicevamo poc’anzi dovrebbe rimanere Cassino.

