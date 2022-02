Nuova Alfa Romeo Giulietta: le ultime novità

Dopo qualche mese in cui sembrava che una nuova Alfa Romeo Giulietta non fosse più nei piani della casa automobilistica del Biscione, negli ultimi giorni si torna a parlare del possibile arrivo di questa vettura. Questo grazie alle ultime dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, il quale, come vi ricorderete, ha risposto alla domanda di un giornalista sul possibile ritorno di Giulietta nella gamma dello storico marchio milanese dicendo che lui e il suo team ci stanno ancora pensando.

Ecco come sarebbe la nuova Alfa Romeo Giulietta

Qualora dovesse tornare, immaginiamo una nuova Alfa Romeo Giulietta estremamente sportiva nel design. Questo del resto sarebbe uno dei primi modelli disegnati per intero dal nuovo capo del design della casa automobilistica milanese Alejandro Mesonero-Romanos. Inoltre l’auto dovrebbe continuare a garantire la fluidità e il piacere di guida che da sempre caratterizzano le auto di Alfa Romeo.

Secondo indiscrezioni una decisione sul ritorno o meno di una nuova Giulietta sarà presa nel giro di un anno. Questo in quanto anche se l’auto non arriverà prima del 2027, per l’eventuale progettazione e lo sviluppo ovviamente occorrerà organizzarsi già qualche anno prima. Questo anche se si sa già che l’auto, qualora dovesse tornare, utilizzerebbe la stessa piattaforma delle nuove Opel Astra, DS4 e Peugeot 308. Anche i motori sarebbero condivisi con le altre berline compatte di Stellantis.

Ricordiamo però che, qualora dovesse tornare la nuova Alfa Romeo Giulietta, sarebbe solo ed esclusivamente un’auto elettrica a zero emissioni. Questo ovviamente non significherà che le prestazioni del modello peggioreranno. Anzi come per le altre future auto del Biscione, le performance con i motori elettrici dovrebbero migliorare ulteriormente. Vedremo dunque nei prossimi mesi cos’altro emergerà a proposito del ritorno di questo modello.

