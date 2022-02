Ferrari Purosangue: prime immagini dalla fabbrica

Le prime immagini senza veli di Ferrari Purosangue sono trapelate sul web da pochi minuti. La foto frontale da tre quarti rivela un design del faro diviso come l’SF90, che è collegato al centro con una linea della carrozzeria. Appare evidente la somiglianza con altre super car del cavallino rampante ed in particolare con la Ferrari Roma.

Trapelate le prime immagini di Ferrari Purosangue

È interessante notare che, a differenza degli altri modelli a motore anteriore, la Ferrari ha scelto di non posizionare la griglia in linea con i fari. Invece, risiede nella parte inferiore del paraurti in modo simile a una Porsche Panamera, e finisce per sembrare più una presa d’aria centrale che una griglia.

L’immagine “rubata” della Ferrari Purosangue naturalmente non è quella del modello definitivo, come si evince da alcuni particolari. Tuttavia esse ci danno un’idea per sommi capi di quello che sarà l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà arrivato sul mercato. Ricordiamo che il SUV debutterà entro fine anno come confermato ufficialmente dal numero uno della Ferrari Benedetto Vigna.

Il veicolo è particolarmente atteso in quanto con esso Ferrari raggiungerà molti dei suoi rivali nel redditizio segmento dei SUV di lusso e ovviamente la curiosità di conoscere tutti i dettagli di questa auto è elevata non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra i semplici appassionati.

Se l’aspetto del veicolo è stato delineato, resta da scoprire quale sarà la gamma di motori della nuova Ferrari Purosangue. Al momento non vi sono certezze ma solo supposizioni. Sembra comunque certo che il modello avrà soprattutto una gamma di motori elettrificati. Vedremo nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno a proposito di questo SUV del cavallino rampante.

