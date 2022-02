Ferrari sostiene la decisione su Masi: lo ha confermato Binotto

La presentazione della nuova monoposto della Ferrari non è stata l’unica notizia importante per la Formula 1 questo giovedì, in quanto la FIA ha anche annunciato il licenziamento di Michael Masi dalla carica di Direttore di Gara. Mattia Binotto crede che l’australiano abbia dovuto prendere decisioni difficili subendo forti pressioni e capisce che la situazione era diventata molto complessa per lui.

La Ferrari ha presentato la sua F1-75 alle 14:00 CET e, pochi minuti dopo, la FIA ha deciso di retrocedere Masi dalla sua posizione di Direttore di Gara. All’ex direttore di gara verrà affidato un compito diverso dentro la FIA mentre al suo posto arriveranno Niels Wittich ed Eduardo Freitas.

Ecco cosa ha detto Binotto a proposito della destituzione di Michael Masi dalla carica di Direttore di gara

Inevitabilmente, questo annuncio ha influito sulla presentazione della nuova Ferrari e se ne è parlato. Il capo della Ferrari non è stato colto di sorpresa dalla notizia, perché questo lunedì si sono incontrati presso la Commissione F1 e la FIA ha annunciato “cambiamenti strutturali”.

Mattia ha dichiarato che Masi era in una posizione molto difficile e aveva molta pressione sulle sue spalle. Per questo ritiene che sia molto difficile trarre conclusioni sui suoi successi o sui suoi errori.

Binotto ha dichiarato che quello che è successo alla fine della scorsa stagione di Formula 1 è stato discusso e analizzato forse anche in maniera eccessiva dato che se ne è discusso per settimane. Il team principal del cavallino rampante ritiene che sia una situazione complessa ed è difficile dire se è stato fatto bene o male. Quando ci si trova in una situazione decisionale come quella di Masi del resto la pressione è davvero forte, ha ricordato il numero uno della Ferrari.

Binotto ha dunque mostrato sostegno a quella che è stata la decisione della FIA. Il dirigente del cavallino rampante ha ricordato che è necessario fidarsi delle decisioni prese dalla direzione della F1 per il bene dello sport. Il numero uno della scuderia del cavallino rampante ha detto che i team devono avere fiducia nella F1 e nella sua capacità di prendere decisioni corrette. Binotto ha poi aggiunto che come capo del team Ferrari supporta completamente la decisione presa dai membri della FIA.

