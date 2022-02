Maserati Ghibli Folgore: ipotesi dal futuro [Render]

Il futuro di Maserati stuzzica la fantasia di molti. Del resto parliamo di uno dei brand automobilistici più blasonati al mondo. Sappiamo che il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare in grande stile il suo marchio ed infatti nei prossimi anni numerosi modelli arricchiranno la gamma della casa automobilistica del Tridente. In particolare si parla della futura famiglia Folgore. Si tratterà di auto elettriche al 100 per cento che caratterizzeranno ogni singolo modello presente nella futura gamma del Tridente. Al momento Non è previsto l’arrivo di una Maserati Ghibli Folgore.

Maserati Ghibli Folgore: ecco come potrebbe essere nel caso in cui dovesse tornare

Questo in quanto Maserati Ghibli per il momento non è stata ancora confermata. A differenza di auto quali Levante, Quattroporte, GranTurismo e GranCabrio che sicuramente avranno una nuova generazione nei prossimi anni, di una nuova Ghibli per il momento si sono perse le tracce. Ciò nonostante il designer Stefano Moraschini prova ad immaginare lo stesso come sarebbe una nuova Maserati Ghibli Folgore.

Questo in quanto in caso di ritorno della berlina questa sicuramente tornerebbe solo ed esclusivamente nelle vesti di auto elettrica al 100 per cento. Si tratta ovviamente di una visione molto futuristica di quello che potrebbe essere l’aspetto di un simile modello. Il designer afferma di aver cercato con questa sua opera di reinterpretare in chiave moderna alcuni stilemi classici di Maserati.

Vedremo nei prossimi anni cosa accadrà nella gamma di Maserati. Quello che è certo è che per Stellantis si tratta di un marchio fondamentale essendo l’unico vero brand di lusso del gruppo e dunque in quanto tale siamo sicuri che al tridente sarà riservato un trattamento speciale con tante novità interessanti che sicuramente arricchiranno anche in futuro la sua gamma.

Ti potrebbe interessare: Maserati Grecale Folgore: la futura versione elettrica del nuovo SUV di Maserati potrebbe avere due motori elettrici da 680 CV