Nuova Maserati GranTurismo US Spec: inedite foto spia

Nuove foto spia per la versione US Spec della nuova Maserati GranTurismo. La vettura della casa automobilistica del Tridente è stata immortalata nelle scorse ore da Gabetz Spy Unit come si evince nelle foto pubblicate sui social da Walter Vayr. Questa è la seconda volta nel giro di poche settimane che la versione di questa auto per il mercato degli Stati Uniti viene immortalata.

Ricordiamo che la nuova Maserati GranTurismo è la futura generazione del celebre modello che tornerà ancora una volta sul mercato e che sarà svelata entro la fine del 2022. L’auto sarà prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori e avrà anche una versione completamente elettrica che però dovrebbe arrivare sul mercato circa un anno dopo di quella con motore a combustione. Oltre alla GranTurismo previsto l’arrivo anche della GranCabrio per la quale però bisognerà aspettare sino al 2023.

Come si era intuito dalle precedenti foto spia la nuova Maserati GranTurismo non rappresenterà una rivoluzione rispetto all’attuale versione ma di questa rappresenterà una evoluzione. Ovviamente sul fronte della tecnologia saranno effettuati grandi passi in avanti e anche nella gamma dei motori non mancheranno le sorprese. La zona anteriore dell’auto sarà inevitabilmente ispirata a quella della Maserati MC20.

Il debutto di questa nuova auto di Maserati avverrà in autunno. La data esatta ancora non si conosce ma è probabile che tra qualche mese possano arrivare maggiori informazioni. Questa sarà una delle tre grandi novità della casa automobilistica di lusso di Stellantis in questo 2022. Le altre due saranno il SUV Maserati Grecale che sarà svelato il prossimo 22 marzo e la MC20 cabrio che invece dovrebbe debuttare nel corso della prossima estate.

