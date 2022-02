DS7 Crossback restyling: il 14 aprile il debutto?

Secondo il il forum Worldscoop, il debutto del SUV DS7 Crossback restyling potrebbe avvenire il prossimo 14 aprile. Sarebbe dunque quello il giorno e il mese scelti da DS Automobiles per svelare al mondo intero come cambierà il suo famoso modello che dopo 5 anni si appresta a ricevere un corposo aggiornamento. Questo dovrebbe portare lievi modifiche estetiche, l’introduzione di nuovi motori, un aggiornamento delle tecnologie e qualche altra novità per il SUV del marchio premium di Stellantis.

Debutta il 14 aprile DS7 Crossback restyling? Il SUV potrebbe cambiare nome

Esteticamente parlando, il SUV dovrebbe subire lievi modifiche in maniera da essere più vicino alle ultime novità del marchio ed in particolare alla nuova DS4. Per quanto riguarda i motori, si dice che il modello possa ereditare dalla Peugeot 508 PSE il motore PHEV da 360 cavalli. Questa tra l’altro potrebbe anche non essere l’unica novità alla gamma dei propulsori di questo SUV.

La grande novità emersa negli ultimi giorni è che per il DS7 Crossback Restyling si potrebbe profilare anche un clamoroso cambio di nome. Infatti in Francia dicono che per semplificare il nome DS Automobiles stia seriamente pensando di togliere la parole Crossback dal nome del modello. Lo stesso tra l’altro dovrebbe accadere anche con l’altro SUV del marchio premium di Stellantis: DS3 Crossback.

E’ molto probabile a questo punto che già nel corso delle prossime settimane, man mano che ci avvicineremo al suo debutto, possano arrivare ulteriori notizie o conferme sulle novità che caratterizzano il famoso modello di DS Automobiles quando finalmente il restyling sarà ufficializzato.

Se queste voci dovessero trovare fondamento, allora è logico ipotizzare che le vendite di questo modello si possano aprire già nel corso della prossima estate. Per quanto riguarda i prezzi, dobbiamo aspettarci un aumento del prezzo che partiranno da oltre i 40.000 €.

