Stellantis: partita a Betim la produzione dei motori GSE Turbo

All’interno dello stabilimento Fiat di Betim (MG), Stellantis ha creato una nuova unità produttiva dove ha iniziato a produrre la gamma di motori GSE Turbo in occasione della visita del CEO Carlos Tavares, di Mike Manley – Head of Stellantis America – e di Antonio Filosa – COO di Stellantis Sudamerica.

La fabbrica ha una capacità produttiva iniziale di 100.000 unità all’anno e sono stati investiti 400 milioni di dollari (59,11 milioni di euro), di cui una parte è dedicata a fornitori e ricerca e sviluppo. Questa è la prima fase dell’impianto che inizia immediatamente a produrre il motore turbo a quattro cilindri e sempre nel 2021 si amplierà con nuovi investimenti di 100 milioni di dollari (14,77 milioni di euro) e l’avvio della produzione di un nuovo motore turbo a tre cilindri.

Stellantis: nello stabilimento di Betim è iniziata la produzione dei motori GSE Turbo

Con l’avvio del nuovo impianto, Betim diventa il più grande centro di produzione di propulsori presente in America Latina, con una capacità annuale di 700.000 motori e 500.000 trasmissioni. L’integrazione produttiva della nuova unità con le linee di produzione dei motori Fire e Firefly favorisce un’elevata sinergia di competenze gestionali, manutentive, logistiche e tecniche.

In occasione della sua prima visita in Brasile dalla creazione di Stellantis, Carlos Tavares ha dichiarato: “Stellantis apre una nuova era per la nostra presenza sostenibile in America Latina e l’inizio della produzione di questo motore GSE Turbo è una grande notizia per l’economia brasiliana. Sono convinto che i nostri dipendenti faranno tutto il possibile per garantire la soddisfazione dei nostri clienti“.

Antonio Filosa invece ha detto: “L’inaugurazione di questo stabilimento per motori turbo rappresenta un passo strategico verso l’espansione della nostra presenza in America Latina. Offre inoltre molte possibilità alla nostra gamma di prodotti poiché i motori GSE Turbo combinano le migliori prestazioni e tecnologie di sostenibilità, con guadagni in termini di consumo di carburante e riduzione delle emissioni. Questa nuova produzione sarà motivo di grande orgoglio e motivazione per tutti noi“.

