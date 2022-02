Citroën Berlingo Combi e Van ora disponibili con il BlueHDi 130 S&S EAT8

La gamma della Citroën Berlingo proposta in Italia dalla casa automobilistica francese si divide in due modelli: Berlingo Combi e Berlingo Van. Entrambi sono stati progettati per supportare quotidianamente tutti i professionisti che hanno specifiche esigenze di mobilità, utilizzo e trasporto.

Da oggi entrambi i veicoli si arricchiscono con il motore BlueHDi 130 S&S con accanto un cambio automatico a 8 rapporti, in grado di esaltare il già riconosciuto comfort di guida.

Citroën Berlingo Combi e Van: entra in gamma il diesel BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8

In particolare, il Citroën Berlingo Combi con BlueHDi 130 è disponibile sulla versione Feel con prezzi a partire da 22.352 euro (IVA esclusa). Questa motorizzazione si aggiunge alle altre unità diesel già esistenti in gamma, ovvero il BlueHDi 110 con la manuale a 5 rapporti e il BlueHDi 130 con manuale 6 marce.

Per quanto riguarda il Citroën Berlingo Van, è ordinabile nella versione M – Club – 1000 kg al prezzo di listino di 21.850 euro (IVA esclusa) oppure nella variante XL – Club al prezzo di listino di 22.650 euro (IVA esclusa).

Le versioni con cambio automatico EAT8 hanno gli stessi equipaggiamenti di serie delle altre versioni con allestimento Club, quindi volante con comandi integrati, Pack Visibilità con tergicristalli automatici, accensione automatica dei fari e sistema Magic Wash Premium e specchietto retrovisore interno manuale.

Sul Citroën Berlingo Van, il motore diesel si aggiunge alle altre unità già disponibili nella gamma, dal benzina PureTech 110 S&S ai diesel BlueHDi 100 e BlueHDi 130, entrambi con cambio manuale a 6 velocità. In aggiunta, c’è il Citroën e-Berlingo Van con motore 100% elettrico.

Le due versioni sono state progettate per semplificare il lavoro ai professionisti

Entrambi i modelli sono progettati ed equipaggiati per semplificare l’utilizzo e per migliorare il comfort durante il lavoro. Il piacere di guida, già apprezzato sulle versioni con cambio manuale, viene ora amplificato dalla trasmissione automatica EAT8 per un’ulteriore fluidità di marcia e comfort di guida.

Il Citroën Berlingo Combi è disponibile in due versioni, entrambe con cinque posti a sedere e con una paratia divisoria interna grigliata. Il Berlingo Van, invece, propone una vasta gamma di versioni, allestimenti ed opzioni, pensati per soddisfare tutte le esigenze, a seconda dell’utilizzo.

In particolare, abbiamo le due diverse lunghezze M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri, la variante Driver ricca di equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza e per chi copre lunghe percorrenze giornaliere, la versione doppia cabina mobile con tre posti in seconda fila, l’esclusiva cabina Extenso che accoglie altre persone in prima fila, l’indicatore di sovraccarico, il Pack Cantiere e il Pack Vano di Carico.

In aggiunta, il Citroën Berlingo Van si distingue per le sue capacità di carico ai massimi livelli nel segmento e varia da 3,3 fino a 4,4 m³. La lunghezza, invece, varia da 3,09 fino a 3,44 metri. A seconda della versione, il carico utile può raggiungere i 1000 kg mentre quello rimorchiabile fino a 1500 kg.

La larghezza utile di 1,23 metri tra i passaruota consente di trasportare due Europallet uno dietro l’altro. Infine, i Citroën Berlingo Combi e Berlingo Van vantano fino a 18 tecnologie utili che permettono ai professionisti di godere di una guida tranquilla e sicura ogni giorno. Esempi sono il display touch centrale da 8 pollici, il Grip Control con Hill Assist Descent e il sistema Keyless Access & Start.