DS Automobiles: ecco come i suoi veicoli affrontano l’inverno

La stagione invernale, quella più difficile dal punto di vista della mobilità con condizioni metereologiche avverse e basse temperature, è l’occasione ideale per mettere in luce le soluzioni tecnologiche proposte da DS Automobiles.

Il design elegante che caratterizza tutti i modelli della casa automobilistica francese è completato, in ogni caso, da tecnologie all’avanguardia pronte ad entrare in azione nel momento in cui l’auto viene messa in marcia. È il caso, ad esempio, delle luci che sembrano prendere vita ogni volta che si avvia la vettura, ma lo stesso vale per i sistemi meno evidenti ed essenziali per la mobilità.

DS Automobiles: il sistema DS Advanced Traction Control permette di aumentare la trazione

Durante il periodo invernale, la sicurezza stradale si avvale del sistema DS Advanced Traction Control che risulta efficace nei veicoli a trazione anteriore e aumenta la trazione sulle superfici scivolose grazie alla sua combinazione sinergica con il controllo di trazione ESP.

Con la possibilità di scegliere fra tre diverse modalità di funzionamento, il DS Advanced Traction Control aiuta ad affrontare situazioni specifiche con una semplice selezione tramite un pulsante posizionato sul cruscotto: Neve, Fango e Sabbia.

La prima modalità è indicata per velocità fino a 80 km/h e adatta la motricità al diverso grip di ciascuna delle due ruote anteriori. La seconda si attiva fino a 50 km/h e facilita la rotazione delle ruote con la migliore aderenza per ottimizzare l’eliminazione del fango e ottenere una nuova aderenza. Nel frattempo, la coppia viene inviata alla ruota con il miglior grip. Infine, la terza, efficace a velocità fino a 120 km/h, fa girare più lentamente le ruote anteriori per facilitare l’avanzamento del veicolo, evitando così il rischio che rimanga incastrato nella sabbia.

Il sistema DS Advanced Traction Control sviluppato da DS Automobiles aumenta notevolmente la trazione dei suoi modelli, ancora più evidente considerando che si tratta di veicoli a trazione anteriore, e permette di risparmiare peso e limitare l’attrito generato dalla trasmissione dei tradizionali sistemi 4×4.

Questa è l’ennesima conferma di come DS Automobiles riesca a mantenere costantemente il benessere a bordo di un’auto premium con soluzioni tecnologiche che ne confermano il leggendario savoir-faire.

L’attuale gamma del marchio di Stellantis è costituita dai seguenti modelli: DS 3 Crossback, DS 4, DS 7 Crossback e DS 9. La prima viene proposta anche in versione 100% elettrica con il nome di DS 3 Crossback E-Tense mentre le altre tre prevedono una variante ibrida plug-in con la denominazione E-Tense.

Per quanto riguarda i prezzi, la gamma di DS Automobiles parte da 26.800 euro per la DS 3 Crossback fino ad arrivare a 62.100 euro per l’edizione limitata DS 7 Crossback Louvre.