Alfa Romeo F1 Team ORLEN annuncia due nuovi sponsor

Si allarga la famiglia di sponsor di Alfa Romeo F1 Team Orlen in Formula 1. Ieri è arrivata la notizia che la piattaforma di scommesse online e mobile DRF Bets è un suo nuovo partner. DRF Bets fa parte di Affinity Interactive, un leader nel settore dei giochi omnicanale con tecnologia avanzata, piattaforme digitali e multimediali e una presenza di scommesse online, con quasi un milione di clienti combinati.

Due nuovi sponsor per Alfa Romeo F1 Team Orlen

Il marchio DRF Bets sarà visibile sulle auto della squadra per tutta la stagione 2022, così come su altre risorse e proprietà della squadra. James Zenni, Presidente di Affinity Interactive ha dichiarato: “Mentre continuiamo a far crescere le piattaforme di scommesse online e mobili di DRF Bets, la sponsorizzazione di un pioniere e visionario che la pensa come l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN è un’incredibile opportunità per mostrare le nostre piattaforme agli appassionati di Formula 1. Non vediamo l’ora di lavorare con il team per esplorare modi per espandere la partnership”.

Anche oggi è stata annunciata una nuova partnership per Alfa Romeo F1 Team Orlen. Il team del Biscione infatti ha annunciato di aver stipulato un accordo con Modere, un marchio globale di articoli essenziali per uno stile di vita pulito, come partner per la stagione di Formula 1 2022.

Modere è un’azienda omnicanale di prodotti di consumo che sviluppa e commercializza prodotti di bellezza e cura della persona clinicamente convalidati, approvati dall’EPA statunitense Safer Choice, EWG Verified, certificati NSF, adatti alle acque grigie e formulati senza l’uso di migliaia di sostanze chimiche controverse e composti. I loghi Modere saranno riconoscibili sulle vetture del team per tutta la stagione.

Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN si è detto lieto di accogliere i due nuovi sponsor nel suo team in vista dell’impegnativa stagione di Formula 1 del 2022 che inizierà tra poco più di un mese.

