Ram 1500 BEV: un render anticipa il suo possibile aspetto [Video]

Ram ha in programma di lanciare nel 2024 il rivale diretto di GMC Hummer EV, Ryan R1T, Chevrolet Silverado EV, Ford F-150 Lightning e Tesla Cybertruck. Secondo quanto riportato, la versione 100% elettrica del 1500 dovrebbe chiamarsi Ram 1500 BEV e fa parte di un ampio programma chiamato Ram Revolution.

Una possibile anteprima del pick-up elettrico del marchio di Stellantis arriva da SRK Designs che è partito da un esemplare bianco del Ram 1500 di quinta generazione per realizzare la versione a zero emissioni.

Ram 1500 BEV: sarà così il primo pick-up elettrico del brand americano?

In generale, il renderista ha reso molto più moderno il design del Ram 1500. Questo possiamo vederlo principalmente nella parte frontale e verso la parte posteriore. Anteriormente, sono stati aggiornati i gruppi ottici con sottili elementi composti da quattro piccoli LED, una nuova barra centrale nera con la scritta RAM in bianco presente al centro e un nuovo paraurti inferiore completamente nero.

Il profilo laterale è caratterizzato da maniglie delle portiere a scomparsa, da nuove forme delle portiere e dei finestrini e da parafanghi neri leggermente sporgenti. Da notare anche gli specchietti retrovisori esterni dotati di telecamere. Purtroppo, SRK Designs non ci ha mostrato il posteriore del Ram 1500 BEV, ma possiamo intravedere un nuovo design per il cassone.

Ad inizio mese, Ram ha annunciato che il pick-up elettrico debutterà ufficialmente nel 2024. Il nuovo programma esclusivo Ram Revolution è dedicato ai fan che vogliono unirsi al brand di Stellantis nel suo viaggio per rivoluzionare ancora una volta il segmento dei pick-up.

È stato creato anche un nuovo hub online che offre ai consumatori una connessione più stretta con Ram e la sua filosofia sui veicoli elettrici tramite aggiornamenti con immagini e contenuti unici e un dialogo continuo che includerà l’opportunità di fornire input su come vengono sviluppati i futuri pick-up elettrici.

Avrà un range extender

Sappiamo, inoltre, che il primo Ram elettrico avrà una caratteristica molto particolare che non troviamo al momento su nessuno EV di questo segmento. In particolare, il CEO Mike Koval Jr ha confermato che il Ram 1500 BEV avrà un particolare range extender per garantire la flessibilità e l’autonomia tipica di un motore a combustione interna, pur utilizzando un propulsore full electric.

Ciò avverrà grazie a una funzione chiamata EV Pulse che prevede l’uso di un piccolo motore a gas o diesel che consentirà di ricaricare la batteria di trazione. Secondo il dirigente, questa caratteristica andrà a risolvere uno degli svantaggi dei pick-up a emissioni zero e inoltre sarà silenzioso, efficiente e reattivo.

La flessibilità offerta da un Range Extender Electric Vehicle (RXEV), come il prossimo Ram 1500 BEV, sarà molto utile ad alcuni conducenti che altrimenti non prenderebbero in considerazione e l’acquisto di un pick-up elettrico.