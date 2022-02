Ram 1500 BEV: confermato il debutto ufficiale nel 2024

Ram ha annunciato nelle scorse ore Ram Revolution, un nuovo programma esclusivo dedicato ai fan che li invita a unirsi al brand di Stellantis nel suo viaggio per rivoluzionare ancora una volta il segmento dei pick-up, questa volta con il nuovo Ram 1500 BEV che debutterà ufficialmente nel 2024.

Il Ram Revolution, incluso il nuovo hub RamRevolution.com, offre ai consumatori una connessione più stretta con il marchio e la sua filosofia sui veicoli elettrici, aggiornamenti significativi con immagini e contenuti unici e un dialogo continuo che includerà l’opportunità di fornire input su come vengono sviluppati i pick-up elettrici di Ram.

Ram 1500 BEV: la versione elettrica sarà costruita secondo le esigenze dei clienti

Mike Koval Jr, CEO di Ram, ha dichiarato che la casa automobilistica statunitense, lanciata come brand autonomo nel 2009, ha rivoluzionato il segmento dei pick-up e si è concentrata attivamente per farlo di nuovo con il lancio sul mercato dei migliori pick-up elettrici.

La nuova campagna Ram Revolution, spiega Koval Jr, consentirà al brand di interagire con i consumatori in modo stretto e personale, così da raccogliere feedback importanti, comprendere i loro desideri e bisogni e rispondere alle loro preoccupazioni, consentendo in definitiva di portare sul mercato il miglior pick-up elettrico con il Ram 1500 BEV.

In occasione della presentazione del nuovo programma, Ram ha mostrato le immagini di un concept che viene sviluppato con il contributo dei clienti per ispirare il design finale del 1500 BEV.

In concomitanza, il produttore di Stellantis ha lanciato un nuovo spot pubblicitario chiamato Spark. Inoltre, il debutto il nuovo Ram Real Talk Tour permetterà al brand di interagire direttamente con i consumatori in vari eventi per capire meglio come deve essere la prossima generazione di pick-up e furgoni Ram in modo da soddisfare le loro esigenze.

La promessa di Ram, afferma Mike Kaval Jr, si basa sulla filosofia unica “Built To Serve” e la nuova campagna Ram Revolution porta questo impegno ancora oltre. All’interno dell’azienda, i clienti vengono messi al centro di tutto per capire e fornire esattamente ciò di cui hanno bisogno e desiderano in un veicolo Ram.

I prodotti di prossima generazione saranno truck potenti e capaci. Ram fornirà soluzioni completamente elettrificate nella maggior parte dei suoi segmenti entro il 2025 e una gamma completa di soluzioni elettrificate per tutti i suoi segmenti entro il 2030. La promessa del marchio americano è di servire la prossima generazione di clienti con una line-up di veicoli capace di soddisfare le loro richieste nel mondo reale.