Ferrari 812 Superfast e GTS: il brand non accetta più ordini

Ferrari non accetta più ordini per le Ferrari 812 Superfast e 812 GTS a livello internazionale e questo potrebbe significare la fine delle supercar a due porte con V12 aspirato senza tecnologia ibrida.

Un portavoce di Ferrari Australasia ha confermato che gli ordini sono stati chiusi a livello globale sia per la coupé che per la decappottabile, con la produzione che dovrebbe continuare per un periodo di tempo non ancora specificato o comunque fino a quando tutti gli esemplari ordinati non saranno consegnati.

Ferrari 812 Superfast e GTS: un portavoce del brand ha confermato la chiusura degli ordini

Per il momento, sono emerse pochissime indiscrezioni riguardo a un possibile successore della 812 Superfast/GTS. Quelle trapelate su Internet hanno rivelato che il nuovo modello potrebbe debuttare nel corso del prossimo anno, ma con tecnologia ibrida anziché avere un motore V12 100% endotermico. In questo modo, lo storico marchio modenese potrà soddisfare le rigide normative europee sulle emissioni.

Ad ogni modo, il cavallino rampante ha in programma di annunciare entro la fine di quest’anno l’attesissimo SUV Ferrari Purosangue che dovrebbe prevedere in gamma una versione top di gamma dotata proprio del V12 aspirato senza tecnologia ibrida.

Ricordiamo che la gamma 812 include anche le versioni Competizione e Competizione A a tiratura limitata, la cui produzione è prevista nel quarto trimestre del 2022 in 999 e 599 esemplari, rispettivamente. Il portavoce di Ferrari Australasia ha dichiarato che al momento non ci sono piani per riaprire gli ordini per queste auto e non è in grado di fornire dettagli sulla sequenza temporale di produzione.

Presentata nel 2017, la Ferrari 812 Superfast è l’ultima GT con V12 montato anteriormente a portare lo stemma del cavallino rampante. Sotto il cofano è presente un V12 aspirato da 6.5 litri capace di sviluppare 800 CV di potenza a 8500 g/min e 718 Nm di coppia massima a 7000 g/min.

Al momento della presentazione della Superfast, era il propulsore aspirato più potente mai costruito. Accanto al V12 troviamo la trazione posteriore e un cambio automatico. A livello di prestazioni, la Ferrari 812 Superfast impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e propone una velocità massima superiore ai 340 km/h.

A settembre 2019 è stata presentata la Ferrari 812 GTS (Gran Turismo Spider). Propone un tettuccio rigido in metallo ripiegabile elettronicamente nel bagagliaio (Retractable Hard Top – RHT). Pur pesando 75 kg in più rispetto alla Superfast, conserva le stesse prestazioni. Infine, con la 812 GTA, Ferrari è tornata a fare una spider V12 di serie 50 anni dopo la Spider Daytona.