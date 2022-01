Ferrari 812 Superfast vs Aston Martin DBS Superleggera: chi vince la drag race? [Video]

Ferrari 812 Superfast e Aston Martin DBS Superleggera sono i nomi dei due delle pochissime auto con motore V12 ad essere ancora prodotte. Tuttavia, le due supercar si differenziano in diversi aspetti.

Ad esempio, la DBS Superleggera monta un V12 biturbo mentre la 812 Superfast propone un V12 aspirato. La supercar del cavallino rampante è in realtà molto più competitiva. Il suo V12 aspirato da 6.5 litri riesce a sviluppare 800 CV di potenza, ovvero 75 CV in più rispetto all’unità da 5.2 litri dell’Aston Martin.

Ferrari 812 Superfast: la supercar V12 affronta la DBS Superleggera in una drag race

Al contrario, la supercar britannica offre 182 Nm di coppia in più rispetto alla Superfast (900 vs 718). Nonostante il nome Superleggera, ironicamente la DBS pesa molto di più. Parliamo di 1845 kg rispetto ai 1525 kg proposti dalla Ferrari 812 Superfast.

Combinato con la minore potenza erogata, il rapporto peso/potenza è decisamente a favore della Ferrari. Bisogna considerare, inoltre, che la “rossa” è anche mezzo secondo più veloce nello scatto da 0 a 100 km/h (2,9 vs 3,4 secondi).

La 812 Superfast si propone con una configurazione berlinetta-coupé con un motore montato anteriormente e la trazione posteriore. Per incrementare la potenza del 12 cilindri senza utilizzare la turbocompressione, i tecnici di Maranello sono intervenuti sul sistema di iniezione diretta.

Grazie a condotti di aspirazione a geometria variabile, derivati da quelli usati nelle monoposto di Formula 1 aspirate del passato, permette di avere una maggiore fluidità di erogazione a tutti i regimi di rotazione, con una pressione di iniezione pari a 350 bar. Per quanto riguarda la velocità massima, la supercar dello storico marchio modenese supera i 350 km/h mentre la granturismo coupé di Aston Martin raggiunge i 340 km/h circa.

La drag race tra la Ferrari 812 Superfast e l’Aston Martin DBS Superleggera è stata effettuata dal canale YouTube Lovecars. Anche se è facile anticipare la vettura vincitrice di questa gara di accelerazione, non è stata sicuramente una vittoria semplice.