Nuova Alfa Romeo Duetto: nuova ipotesi

Alfa Romeo Duetto dovrebbe essere una delle future auto che arriveranno ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione da qui al 2030. Il CEO dello storico marchio milanese Jean-Philippe Imparato ha promesso una nuova auto ogni anno da qui al 2030 e pare che la nuova Alfa Romeo Duetto sia tra le auto previste nell’ambizioso piano di rilancio di Stellantis per Alfa Romeo.

Nuova Alfa Romeo Duetto: ecco una nuova ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto del modello

E’ stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo a ribadirlo in varie interviste, quindi il ritorno di una nuova Alfa Romeo Duetto sembra ormai certo. Quello che per il momento ancora non sappiamo è quando sarà lanciato sul mercato questo atteso modello.

Di certo ciò non avverrà in breve tempo. Prima infatti la casa automobilistica milanese dovrà rilanciare le sue quotazioni nel segmento premium del mercato auto con modelli più di “sostanza”. Quindi si punterà su Alfa Romeo Tonale e Brennero e sulle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Possibile inoltre l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque di una sua erede.

Solo dopo che l’immagine del marchio sarà migliorata e le vendite saranno state incrementate a livello globale sarà possibile lanciare un simile modello. E’ probabile insomma che si dovrà aspettare almeno sino al 2026 o al 2027 per la presentazione di questa auto.

Questo comunque arriverà in edizione limitata così come specificato dallo stesso Imparato. Possibile l’arrivo di versioni con motore a benzina oltre alle elettriche proprio perchè si tratterà di un modello che verrà costruito solo in pochi esemplari. Ovviamente questo ora come ora è più un auspicio che una certezza visto quanto dichiarato sul futuro elettrico di Alfa Romeo da parte del nuovo numero uno Imparato.

Qui vi mostriamo un render di Capriotti design che prova ad ipotizzare quello che sarà l’aspetto di questa auto quando finalmente farà capolino nella gamma del Biscione. Vedremo se davvero sarà simile a questo l’aspetto di questa attesa vettura di Alfa Romeo.

