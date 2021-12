Nuova Alfa Romeo Giulietta: buone notizie nel 2022?

Nel mese di dicembre del 2020 nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Cassino si è interrotta definitivamente la produzione di un modello che ha fatto la storia di Alfa Romeo. Ci riferiamo ad Alfa Romeo Giulietta che nel corso dell’ultimo decennio è stata l’auto più venduta in assoluto della casa automobilistica milanese, tirando la carretta nel momento forse più difficile di tutta l’intera storia del famoso marchio del Biscione. Già da prima del suo addio in tanti si sono chiesti se ci sarebbe mai stata una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Il 2022 sarà l’anno in cui sapremo se davvero una nuova Alfa Romeo Giulietta tornerà

Da quando è nato il gruppo Stellantis nel mese di gennaio del 2021 le voci sul possibile ritorno nella gamma del marchio premium del famoso modello si sono moltiplicate. Se in un primo momento sembrava un po’ difficile che questo ritorno si sarebbe potuto concretizzare, man mano che il tempo passava, anche grazie ad alcune dichiarazioni del nuovo numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, le speranze di rivedere una nuova Alfa Romeo Giulietta sono aumentate.

Infatti Imparato ha detto che Alfa Romeo togliendo alcune auto dalla sua gamma negli scorsi anni ha praticamente rinunciato a qualcosa come circa 2 milioni di clienti. Il fatto che al momento nella gamma del Biscione vi sono solo auto quali Giulia e Stelvio che hanno un prezzo di partenza abbastanza elevato ha fatto si che tante persone si siano allontanate dal glorioso marchio milanese.

Imparato ha detto che era necessario tornare in segmenti di mercato abbandonati da Alfa Romeo per recuperare in tutto o in parte i clienti persi. Queste parole sono state interpretati da alcuni come un possibile riferimento al ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta e anche di una nuova MiTo. Secondo altri però in realtà le parole del CEO francese sono state interpretate male. Questo in quanto il riferimento di Imparato non sarebbe stato rivolto al ritorno di Giulietta e Mito bensì alle nuove Alfa Romeo Tonale e Brennero che faranno tornare il Biscione nei segmenti B e C del mercato.

Ovviamente non è chiaro al 100 per cento quale delle due ipotesi sia la più veritiera. In ogni caso per sapere se questo clamoroso ritorno ci sarà non manca molto. Infatti il prossimo 1 marzo 2022 Stellantis dovrebbe rivelare il suo piano di rilancio del Biscione e quindi capire se ci sarà spazio per il clamoroso ritorno di una nuova Giulietta.

Ovviamente chi ama questa auto si augura che il 2022 sia foriero di buone notizie. Chi invece non l’ha mai apprezzata particolarmente spera che siano altre le notizie che arriveranno a proposito di Alfa Romeo. Vedremo dunque chi tra le due fazioni alla fine potrà esultare per la decisione presa dalla casa automobilistica milanese. Chi vivrà vedrà.

