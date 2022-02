Alfa Romeo Tonale avvistato per la prima volta dal vivo senza camuffamento

Alfa Romeo ha finalmente presentato la settimana scorsa l’Alfa Romeo Tonale. Prima dell’annuncio ufficiale, avevamo avuto solo la possibilità di vedere svariati prototipi completamente camuffati.

Tuttavia, un lettore di CarScoops ha condiviso alcune immagini di un Tonale di pre-produzione parcheggiato senza alcuna mimetizzazione. È praticamente il primo avvistamento completo dal vivo.

Alfa Romeo Tonale: ecco il primo prototipo senza camuffamento visto dal vivo

Il SUV in questione è stato avvistato al porto di Salerno accanto ad alcune vecchie auto, fra cui una Citroën Picasso, una Fiat Panda e una Opel Insignia. Con il suo design moderno ed elegante e le sue forme sinuose e dinamiche, il nuovo Alfa Romeo Tonale si distingue facilmente.

Il prototipo in questione dispone di una carrozzeria dipinta in grigio, abbinato a diversi inserti neri presenti sul trilobo frontale, sulle prese d’aria, sui parafanghi, sulle maniglie delle portiere e sulle cornici dei finestrini.

Sul profilo laterale spiccano i cerchi a cinque fori rifiniti sempre in grigio che nascondono delle pinze freno rosse. In questo caso, la casa automobilistica di Arese prevede di proporre vari set tra cui scegliere, da 18” fino a 20”.

Sappiamo già anche il nuovo Tonale sarà disponibile con un motore ibrido da 1.5 litri disponibile in due versioni, un turbodiesel da 1.6 litri, un turbo benzina da 2 litri e l’ammiraglia ibrida plug-in con potenza di 275 CV e autonomia di 60 km in modalità 100% elettrica con una singola ricarica grazie a una batteria da 15,5 kWh.

Potrebbero arrivare in futuro anche le versioni full electric e Quadrifoglio

Tutte le varianti dispongono di un cambio automatico a 9 rapporti e della trazione anteriore o integrale nel caso del modello ibrido plug-in. Recenti indiscrezioni trapelate su Internet hanno riportato che il Biscione potrebbe lanciare in futuro anche una variante completamente elettrica e una ad alte prestazioni con la denominazione Quadrifoglio.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà disponibile in Europa non prima dell’estate, quindi bisognerà attendere ancora qualche mese. Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha dichiarato che con questo modello vuole rappresentare l’inizio di una nuova era per lo storico marchio milanese.

Il secondo SUV del Biscione sarà prodotto presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco a distanza di 11 anni dall’ultima vettura del brand di Arese. A bordo troviamo una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2.

Le dimensioni esterne sono di 4530 mm di lunghezza, 1840 mm di larghezza e 1600 mm di altezza. Infine, sul mercato il modello andrà a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di BMW X1 e Audi Q3.