Trofeo MIMO 1000 Miglia 2022: le ultime novità

Il Trofeo MIMO 1000 Miglia sarà uno dei momenti più emozionanti del Milano Monza Motor Show 2022. Questo rendez-vous nasce dalla partnership fra gli organizzatori dell’affascinante evento salonistico lombardo e gli uomini della 1000 Miglia.

Il matrimonio fra i due brand sarà vissuto dagli appassionati nella giornata di sabato 18 giugno, quando nel tempio italiano della velocità e nelle vicine arterie viarie si celebrerà un esclusivo incontro fra auto classiche e moderne supercar. Il tutto nel segno delle emozioni più pure.

Si annuncia uno spettacolo indimenticabile, dove le due manifestazioni scriveranno un memorabile intreccio fatto di passione automobilistica del più alto livello. Le più belle vetture storiche saranno affiancare delle più emozionanti sportive dell’era moderna, per una tela da mille e una notte.

Torino torna nel giro

Con il Trofeo MIMO 1000 Miglia si celebra anche il rientro di Torino nel programma, dopo l’abbandono della kermesse al Parco del Valentino. Il capoluogo piemontese sarà infatti una delle città di partenza dell’evento, per quanto riguarda il ritrovo delle supercar coinvolte. Queste si daranno appuntamento in piazza Vittorio Veneto. Altre location suggestive si accoderanno, garantendo agli equipaggi una tela ambientale degna delle aspettative per i loro raduni. Già aperte le iscrizioni.

Le prestigiose auto sportive coinvolte offriranno a Torino uno spettacolo dinamico che toccherà via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello. Qui scalderanno i motori prima della partenza alla volta di Villa Reale a Monza, scelta per la pausa pranzo. Poi il trasferimento all’autodromo.

Trofeo MIMO 1000 Miglia: emozioni fra i cordoli

Sul circuito di Monza le supercar sfileranno sulle antiche sopraelevate dell’Anello di Alta Velocità. Poi sosterranno la prova cronometrata in pista, sul tracciato moderno, dove nella stessa giornata si misureranno anche gli equipaggi della rievocazione storica della Freccia Rossa.

Una miscela preziosa, che rende ancora più ricco di contenuti il Trofeo MIMO 1000 Miglia. Questo, come dicevamo, sarà uno dei momenti più emozionanti del Milano Monza Motor Show 2022. Ecco le parole di Andrea Levy, patron del MIMO e ideatore del Trofeo MIMO 1000 Miglia

“Per favorire la partecipazione nazionale al Trofeo MIMO 1000 Miglia abbiamo pensato a diverse città di partenza, e con molto piacere torneremo a Torino con questa nuova veste del Gran Premio. Il 18 giugno celebreremo la passione per le quattro ruote unendo Piemonte e Lombardia in un unico tour, che vedrà l’incontro tra le supercar moderne dei partecipanti del Trofeo MIMO 1000 Miglia con le storiche ed epiche vetture iscritte alla 1000 Miglia. Prossimamente comunicheremo le altre due città di partenza del Trofeo MIMO 1000 Miglia e i programmi riservati ai partecipanti”.

Milano Monza Motor Show 2022: centinaia di supercar

Ricordiamo che l’edizione 2022 del MIMO Milano Monza Motor Show andrà in scena dal 16 al 19 giugno. Al Salone sono attesi oltre 50 brand di auto e moto, che metteranno in vetrina le loro proposte, con anteprime e novità. Numeri importanti, per un evento giovane e di successo, la cui formula crea un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico. Se il nucleo della manifestazione ha le carte in regola per entrare nel cuore del pubblico, gli eventi collaterali non saranno da meno.

Come abbiamo già riferito in un’altra occasione, circa 300 delle auto sportive coinvolte si cimenteranno nella prova cronometrata sul Tempio Italiano della Velocità di Monza, nell’ambito del Trofeo 1000 Miglia.

Altre 200 supercar di razza, provenienti da tutta Europa, si ritroveranno nella giornata di domenica 19 giugno, per immergersi nelle atmosfere di Cars&Coffee. Anche questo un evento vincente, destinato a scrivere emozioni indelebili nel cuore dei presenti. Insomma, per farla breve, al MIMO Milano Monza Motor Show 2022 non ci sarà modo e tempo per annoiarsi. Si profila una meravigliosa festa di passione, capace di entusiasmare i partecipanti e gli spettatori.