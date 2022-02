Ferrari F50: all’asta una delle sole otto unità con guida a destra

RM Sotheby’s terrà un’asta privata in cui proporrà una rarissima Ferrari F50 del 1997 con telaio n°ZFFTA46B000106985.

Secondo quanto riportato dalla famosa casa d’aste, abbiamo di fronte uno dei soli otto esemplari della F50 convertiti alla guida a destra da Pininfarina e complessivamente è la 298ª unità delle sole 349 realizzate tra il 1995 e il 1997. Al momento della catalogazione, la storica supercar del cavallino rampante segnava solo 34.269 km.

Ferrari F50: sono stati realizzati in totale solo otto esemplari con guida a destra

Descritta dalla Ferrari come la cosa più vicino a una monoposto di Formula 1 stradale che avesse mai costruito, la Ferrari F50 iniziò ad essere prodotta nello stabilimento di Maranello nel 1995. All’epoca era considerata l’auto sportiva di punta di Maranello.

Creata per celebrare il 50º anniversario dell’azienda, la F50 viene equipaggiata con un motore V12 aspirato da 4.7 litri (F130 B) derivato dal propulsore da 3.5 litri utilizzato dalla Scuderia Ferrari alcuni anni prima. Si tratta di un powertrain capace di sviluppare 520 CV di potenza e 471 Nm di coppia massima.

Questa vettura è stata sviluppata da Ferrari come una halo car per dimostrare le sue potenzialità. A livello di prestazioni, la supercar impiegava soli 3,87 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 325 km/h. La Ferrari F50 ha offerto un approccio alle prestazioni senza compromessi.

Il conducente si può immergere comodamente in un posto guida senza distrazioni, per assaporare l’autentico piacere di guidare una supercar senza compromessi. I designer del cavallino rampante fecero buon uso di tecnologie relativamente avanzate per l’epoca, prendendo in considerazione materiali compositi altamente sofisticati e impiegando tecniche di costruzione tipiche di una monoposto di Formula 1. Il bolide, infatti, venne costruito attorno a un telaio monoscocca in fibra di carbonio.

Come anticipato ad inizio articolo, la casa automobilistica modenese realizzò complessivamente 349 esemplari della F50 il cui ciclo di produzione durò appena due anni. Tutte le unità che uscirono dallo stabilimento di Maranello avevano la classica guida a sinistra.

La vettura attesa all’asta da RM Sotheby’s, però, è una delle pochissime F50 esistenti che furono convertite alla guida a destra da Pininfarina. Un’apposita targhetta presente sul tunnel della trasmissione, rivestito in fibra di carbonio, indica che questa vettura è stata personalizzata dal noto carrozziere italiano nel dicembre 2000.

Questo esemplare è stato immatricolato per la prima volta nel Regno Unito nell’agosto del 1997, anche se in realtà l’auto era originariamente destinata al mercato australiano. Nel corso degli anni sono state effettuate diverse manutenzioni per mantenere la supercar in ottimo stato. È stata mantenuta dalla stessa famiglia fino al 2011, quando è stata acquistata dal proprietario attuale.

Esternamente troviamo la colorazione Rosso Corsa mentre all’interno c’è un rivestimento in pelle nera. Altre caratteristiche proposte da questa Ferrari F50 sono i cerchi in lega di magnesio da 18” di Speedline, gli pneumatici Michelin Pilot Sport, due kit attrezzi in pelle nera, uno strumento per la rimozione del blocco centrale dei cerchi (riposto in una custodia in pelle con cerniera) e tanto altro ancora.