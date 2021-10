Ferrari 250 GTO: ecco un on board dell’iconica vettura [Video]

La Ferrari 250 GTO (Gran Turismo Omologata) è senza dubbio una delle auto più importanti costruite dalla casa automobilistica di Maranello.

Ha resistito senza problemi in tutti questi anni e può essere considerata la Ferrari più preziosa. Inoltre, è molto raro vedere su strada una delle 33 unità costruite dal marchio modenese, ma lo youtuber Casey Putsch ha avuto l’opportunità di salire a bordo di un esemplare.

Ferrari 250 GTO on board

Ferrari 250 GTO: lo youtuber Casey Putsch sale a bordo dell’iconico modello di Maranello

La 250 GTO è stata costruita come un’auto di omologazione in modo che l’azienda potesse partecipare nel Gruppo 3 del Campionato Gran Turismo. Era basata sul telaio della 250 GT Berlinetta SWB (a passo corto) e utilizza il motore V12 da 3 litri della 250 Testa Rossa Le Mans.

Parliamo di un propulsore in grado di sviluppare 300 CV di potenza a 7500 g/min e 294 Nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori tramite una trasmissione manuale a 5 marce che utilizzava la tecnologia Synchromesh per cambiare più velocemente. Lo scatto da 0 a 100 km/h avveniva in 6 secondi mentre la velocità massima era pari a 283 km/h.

Il cavallino rampante ha utilizzato un telaio tubolare con tubi ovali saldati a mano e una carrozzeria in alluminio modellata a mano. Gli ingegneri di Maranello hanno dedicato molto tempo al perfezionamento dell’aerodinamica della carrozzeria della Ferrari 250 GTO, che successivamente è stata testata nella galleria del vento dell’Università di Pisa.

Inoltre, furono effettuati svariati test su strada e in pista per perfezionare ulteriormente la forma iconica del modello. La prima gara della GTO si svolse alla 12 Ore di Sebring dove Phil Hill e Olivier Gendebien conquistarono il secondo posto assoluto proprio dietro al prototipo della Testa Rossa.

Nel corso degli anni, l’iconico modello è riuscito a ritagliarsi un posto nella storia del motorsport. Oggi, le Ferrari 250 GTO proposte in vendita vengono valutate oltre 50/70 milioni di dollari. Vi lasciamo con il video di Casey Putsch per scoprire maggiori informazioni sulla vettura.