Maserati Grecale: prime immagini senza coperture

Prime immagini senza quasi più nessuna copertura per Maserati Grecale. Il nuovo SUV della casa automobilistica modenese si avvicina sempre più al suo debutto che ormai dovrebbe essere imminente. Si parla delle prossime settimane per il suo arrivo ma già nei prossimi giorni dovrebbero arrivare informazioni più precise in proposito.

Qualcuno ipotizza una presentazione entro fine mese altri invece ritengono sia più probabile che sia marzo il mese giusto per assistere a questo importante debutto per la casa automobilistica del Tridente.

Prime immagini senza veli del SUV Maserati Grecale

Le prime immagini senza veli di Maserati Grecale confermano quanto già si era intuito dalle foto spia del prototipo camuffato e dai vari teaser pubblicati dalla stessa Maserati negli ultimi mesi. Il SUV sarà simile nel design a Maserati Levante dal quale si differenzierà soprattutto per le dimensioni.

Il fratello minore di Levante è lungo quasi 4,9 metri e ha un passo di 2,9 metri. Maserati Grecale sarà costruita sulla stessa piattaforma dell’Alfa Romeo Stelvio, ma Maserati ha sicuramente adattato la vettura al proprio DNA. Sotto il cofano troverà spazio un motore 4 cilindri 2.0 Turbo con 300 CV di potenza coadiuvato da un impianto a 48 Volt. L’offerta includerà anche un’unità V8 da 3 litri nota dal modello MC20, ma la sua potenza sarà inferiore. È prevista anche una variante elettrica con un’autonomia di 500 km.

La versione elettrica di Maserati Grecale arriverà solo in un secondo momento. Si parla in particolare del 2024 come anno di debutto della versione completamente elettrica del SUV di Maserati. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello della casa del Tridente con il quale Maserati intende crescere sia come vendite che anche come immagine nel segmento premium del mercato auto a livello globale.

Ti potrebbe interessare: Maserati in leasing per chi ha la partita IVA: ecco tutte le offerte di febbraio per acquistare una vettura della casa automobilistica del tridente