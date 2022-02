Peugeot 2008 arriva in un nuovo paese

Peugeot 2008 è uno dei modelli di maggior successo di Peugeot come confermano i dati ufficiali di vendita. Il SUV compatto nelle scorse ore ha debuttato in un nuovo mercato. Si tratta della Malesia, dove il modello finalmente sbarca in concessionaria. Il SUV verrà prodotto nello stabilimento Stellantis di Gurun in Malesia, al pari di quanto avviene anche con Peugeot 3008 e Peugeot 5008, già venduto nel Paese e commercializzato da fine gennaio in Cambogia e nelle Filippine.

La Peugeot 2008 è disponibile in Malesia nella finitura Allure con il motore a benzina PureTech da 130 CV. La nuova 2008 sarà commercializzata in Malesia da Bernaz Auto Alliance Sdn Bhd, distributore esclusivo di Peugeot nel paese.

‘Questo è un passo molto importante per aumentare la nostra presenza industriale nella regione e anche il primo esempio della nostra ambizione di aumentare l’offerta dei modelli del Gruppo Stellantis costruiti nel sud-est asiatico’, ha affermato Christophe Musy, vicepresidente senior dell’ASEAN e distributori generali di Stellantis.

Ricordiamo che il 28 ottobre 2021 Stellantis Group ha acquisito la proprietà della casa automobilistica NAZA Automotive e del suo stabilimento di produzione di Gurun Kedah in Malesia. 170 dipendenti e 50 fornitori locali hanno aumentato la produzione dalla fine del 2021.

Prima del suo lancio in Malesia, la nuova Peugeot 2008 è stata sottoposta a test di resistenza e qualità specifici per oltre 200.000 chilometri percorsi nei diversi paesaggi climatici e ambientali locali del sud-est asiatico, per garantire che offrisse prestazioni Best-In-Class per soddisfare le esigenze dei clienti in quella Regione.

La nuova 2008 viene commercializzata in Thailandia dalla fine di dicembre 2021. Sarà lanciata in altri paesi del sud-est asiatico nel corso del 2022, sia nella versione con guida a destra che a sinistra.

