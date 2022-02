Peugeot Rifter Mix e Partner: debutta il motore BlueHDi 130 Automatic

Peugeot ha aperto l’ordine abilità in Italia del motore diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 marce sui Peugeot Rifter Mix e Partner, due modelli pensati per i professionisti.

La trasmissione automatica EAT8 è molto apprezzata dai clienti della casa automobilistica francese e rappresenta il compagno ideale per il lavoro di ogni giorno, rendendo ancora più piacevole e confortevole l’utilizzo di veicoli come il Rifter Mix e il Partner, entrambi capaci di offrire grande versatilità di impiego per l’uso professionale.

Peugeot Rifter Mix e Partner: i due veicoli commerciali ottengono il BlueHDi da 130 CV

I Peugeot Ritfer Mix e Peugeot Partner sono due veicoli accomunati dalla vocazione nel supportare quotidianamente chi per uso professionale ha specifiche esigenze di mobilità e trasporto. Il primo è la diretta derivazione della versione autovettura ma con omologazione autocarro mentre il secondo è un puro veicolo commerciale adibito al trasporto merci.

Oggi la gamma di questi due modelli si amplia con l’ingresso del motore diesel BlueHDi 130, affiancato da un cambio automatico a 8 marce. È l’elemento ideale per esaltare ancor di più l’esperienza di utilizzo in ambito professionale.

Questo nuovo propulsore può essere abbinato con all’allestimento Allure al prezzo di listino di 23.818 euro sul Ritfer Mix. Sul Partner, invece, è ordinabile con gli allestimenti Standard Premium a 21.850 euro e Long Premium a 22.650 euro (in entrambi casi con portata di 1 tonnellata).

Sono quindi quattro le versioni a listino del Peugeot Rifter Mix in quanto abbiamo anche il BlueHDi 130 e il BlueHDi 100, entrambi con trasmissione manuale, mentre arrivano a 21 le diverse combinazioni disponibili per il Peugeot Partner che annovera in gamma anche il motore benzina PureTech 110 e la versione 100% elettrica e-Partner.

È possibile scegliere fra le versioni Standard e Long

La line-up dei due modelli è unita da una grande vocazione per l’impiego lavorativo che si esprime, nel caso del Partner, attraverso la possibilità di modulare il veicolo in base alle specifiche esigenze di carico.

La possibilità di scegliere tra le versioni Standard da 4,45 metri e Long da 4,75 metri si somma al carico utile che può variare da 650 a 1000 kg, in base alla versione. Il tutto conservando l’altezza di 1,9 metri per poter accedere ai parcheggi sotterranei, elemento fondamentale e condiviso anche dal Ritfer Mix.

La loro compattezza si apre a differenti esigenze che attingono al repertorio del multispazio più autentico, puntando anche a soddisfare prerogative di guida amplificate dal Peugeot i-Cockpit.

Grazie a questa soluzione, il conducente trova tutto a portata di mano per favorire un’esperienza di guida che beneficia anche del volante compatto che regala maggiore controllo e piacere di guida. Da notare, infine, il quadro strumenti in posizione elevata per leggere le informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.