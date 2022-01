Jeep Renegade 2022: in Brasile uscirà il 10 febbraio

Jeep non ha ancora fissato ufficialmente una data di uscita per il Jeep Renegade 2022 in Brasile. Tuttavia, le concessionarie locali sono state già informate che il nuovo SUV, che arriva con un look rinnovato e una nuova motorizzazione, sarà presentato il prossimo 10 febbraio.

La versione S con motore T270 da 1.3 litri, trazione 4×4 e cambio automatico a 9 marce, sarà un importante highlight nelle unità di test drive. I media brasiliani riportano che è già esaurito lo stock della gamma 2021, equipaggiata con i motori E.torQ da 1.8 litri e turbodiesel da 2 litri.

Jeep Renegade 2022: il nuovo restyling sarà disponibile dal mese prossimo in Brasile

Il propulsore T270 1.3 del nuovo Jeep Renegade restyling propone una potenza di 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo e una coppia massima di 270 Nm, indipendentemente dal carburante utilizzato.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica statunitense, la velocità massima con la benzina è di 200 km/h mentre quella con etanolo è di 202 km/h. Con la benzina, il Renegade 2022 impiega 9,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La gomma del Jeep Renegade 2021 partiva con la versione entry-level STD con un prezzo inferiore a 100.000 R$. Il nuovo restyling, invece, partirà con la variante Sport. Equipaggiata con il motore E.torQ da 1.8 litri, la versione Sport sarà disponibile a un prezzo di listino di 109.990 R$.

Il propulsore T270 da 1.3 litri, con trazione 4×2 e cambio automatico a 6 marce, sarà presente sotto il cofano degli allestimenti Sport, Longitude e Limited. Le versioni S e Trailhawk, invece, avranno lo stesso powertrain, ma affiancato dalla trazione 4×4 e da un cambio automatico ZF a 9 velocità.

Tutte le versioni del Jeep Renegade 2022 proporranno sei airbag, frenata di emergenza, avviso di collisione e avviso di deviazione dalla corsia. Le varianti più costose ovviamente proporranno ancora più caratteristiche di sicurezza.

A livello estetico, il secondo restyling del SUV compatto porta con sé dei fari full LED con indicatori di direzione integrati, dei fanali posteriori di forma quadrata con un motivo ad X a LED più schiacciato e dotato di due elementi luminosi separati, un nuovo design per la mascherina frontale, delle nuove prese d’aria e una nuova piastra paramotore.

Non mancano nuovi cerchi in lega, nuovo design per le calotte degli specchietti retrovisori esterni e varie modifiche anche nell’abitacolo.