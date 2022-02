Citroën C5 Aircross 2022: aperti gli ordini in Francia in sei versioni

Presentata il 12 gennaio 2022, la nuova Citroën C5 Aircross da oggi è disponibile per l’ordine in Francia in sei versioni: Live, Feel, Feel Pack, C-Series, Shine e Shine Pack. Arriverà nelle concessionarie francesi del brand di Stellantis a partire da maggio 2022.

La variante Live si propone come l’allestimento entry-level e offre di serie sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, tre sedili posteriori singoli scorrevoli, ribaltabili e con regolazione dello schienale, Safety Pack (che include il sistema di frenata di sicurezza attiva e il sistema di avviso di deviazione dalla corsia), sedile del guidatore con regolazione lombare, seconda porta USB nella console centrale e sistema di assistenza al parcheggio posteriore.

Citroën C5 Aircross 2022: da oggi è possibile ordinare il nuovo restyling in Francia

Per un comfort ancora maggiore c’è l’allestimento Feel che dispone dei nuovi sedili Citroën Advanced Comfort e di un display personalizzabile da 12.3 pollici per il sistema di infotainment. In aggiunta, abbiamo climatizzatore automatico bizona, terminale di scarico cromati e cerchi in lega Swirl da 18”.

La Feel Plug-In Hybrid si propone come la versione ibrida plug-in entry-level. Beneficia del My Citroën Play Hybrid che prevede un display touch da 10 pollici con funzione radio e mirrorscreen e del My Citroën Assist. In aggiunta, troviamo il pack Safety+, la retrocamera con Top Rear Vision, il Front Park Assist, i fari fendinebbia anteriori con luci di svolta, gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e il sistema Keyless Entry and Start.

La Citroën C5 Aircross 2022 in versione ibrida plug-in viene fornita con un cavo Mode 2 e un caricatore di bordo da 3,7 kW. L’edizione speciale C-Series prevede il nuovo display touch da 10 pollici con My Citroën Drive e una personalizzazione elegante e dinamica con il pacchetto Anodised Bronze Colour.

Passando direttamente alla versione top di gamma Shine Pack, prevede il New Metropolitan Black Ambience con la nuova pelle goffrata nera e il nuovo tessuto grigio effetto pelle sulla parte superiore dei sedili, i cerchi in lega bicolore Art da 19” tagliati a diamante, dei sedili anteriori riscaldati, l’Highway Driver Assist e il sedile del conducente con regolazione elettrica a otto vie.

Come optional, la C5 Aircross Shine Pack 2022 propone pelle nappa blu nella parte superiore dei sedili, la speciale impuntura Chevron, l’Hipe Black Ambiance e la nuova pelle traforata Paloma. Sono disponibili cinque motorizzazioni fra cui scegliere: PureTech 130 con cambio manuale 6 marce e automatico a 8 marce, BlueHDi 130 con trasmissione manuale a 6 rapporti e automatica a 8 velocità e Hybrid 225 con manuale a 8 marce.

Esternamente, la nuova Citroën C5 Aircross è disponibile in sei colorazioni chiamate Polar White, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black ed Eclipse Blue. Con il tetto nero, invece, è possibile abbinare i colori Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey ed Eclipse Blue.