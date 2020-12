Il mini SUV di Citroen spiato di nuovo: debutto previsto nel 2021

Citroen arriverà in India nel 2021 con il lancio del SUV di medie dimensioni C5 Aircross. Anche se il primo modello arriverà nel primo trimestre del prossimo anno, la casa automobilistica sta già lavorando al suo secondo prodotto (probabilmente un SUV sotto i 4 metri) per quel mercato.

È stato notato per la prima volta un paio di mesi fa e ora è emersa online un’altra serie di foto spia. L’elemento di spicco in queste foto spia del mini SUV di Citroen è che ci concedono la nostra prima sbirciatina all’interno del mulo mimetizzato, dove possiamo notare la presenza di un sistema di infotainment touchscreen galleggiante.

Non si sa molto sul fronte delle caratteristiche in quanto il modello spiato è stato visto senza cerchi in lega, tergicristallo posteriore e demister, suggerendo che probabilmente si tratta di una variante entry level.

Considerata l’attrezzatura comune offerta nel segmento, ci aspettiamo che Citroen offra il suo mini SUV con illuminazione a LED, tecnologia per auto connessa, aria condizionata automatica e cerchi in lega bicolore.

È probabile che le caratteristiche di sicurezza standard includano doppi airbag anteriori, ABS con EBD e sensori di parcheggio posteriori, mentre si può prevedere il controllo della trazione e della stabilità negli allestimenti top di gamma.

Sebbene non ci sia ancora nessuna indicazione ufficiale, ci aspettiamo che il SUV sia basato sulla piattaforma CMP del marchio.

È la piattaforma modulare più piccola della casa automobilistica, compatibile con solo due motori: un turbo benzina da 1,2 litri e un diesel da 1,5 litri. Mentre il SUV sarà sicuramente offerto con il motore a benzina, la disponibilità del diesel non è ancora confermata.

Il mini SUV di Citroen sarà prodotto e presentato in India, ma sarà venduto a livello globale.

Ti potrebbe interessare: Citroën starebbe progettando un mini SUV basato sulla nuova C3

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI