Pirelli P Zero sono i pneumatici scelti per Alfa Romeo Tonale

Pirelli ha sviluppato appositamente per Alfa Romeo Tonale i suoi pneumatici Pirelli P Zero. Questi sono stati realizzati da ingegneri e tecnici di Pirelli in collaborazione con quelli della casa del Biscione fin dalla nascita della concept mostrata al Salone di Ginevra. Successivamente lo sviluppo è continuato per tanti mesi fino ai test di validazione avvenuti nella pista di Balocco.

Alfa Romeo Tonale utilizza pneumatici Pirelli P Zero sviluppati appositamente per il SUV

I Pirelli P Zero di Alfa Romeo Tonale sono stati prodotti e realizzati in Italia. Infatti il loro sviluppo e progettazione è avvenuto nel Centro R&D di Pirelli a Milano mentre la loro produzione a Settimo Torinese. Le misure di questi pneumatici sono 235/40R20 96V XL. I pneumatici sono la prima scelta per tutte le versioni del SUV dello storico marchio milanese sia con motore benzina che con il diesel e anche con l’ibrido.

Questi pneumatici sono stati pensati innanzi tutto per mettere ancora più in evidenza il DNA sportivo e la fluidità di guida del nuovo SUV di Alfa Romeo. Inoltre essi sono stati realizzati in maniera da garantire la massima sicurezza a chi si mette alla guida di Tonale sia in condizioni di asciutto che in caso di pioggia.

Questa collaborazione tra Alfa Romeo e Pirelli è solo l’ultimo capitolo di un lungo sodalizio tra le due aziende iniziato circa un secolo fa e destinato a continuare ancora per molti e molti anni. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno. Per via delle sue caratteristiche Alfa Romeo Tonale si conferma però un veicolo destinato a far parlare a lungo di se.

