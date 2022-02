Opel continua a crescere in Germania anche a gennaio 2022

Opel continua a crescere nell’importante mercato interno tedesco nel 2022. Secondo i dati condivisi dalla KBA (Kraftfahrt-Bundesamts), il marchio di Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 6,1% a gennaio con circa 11.200 nuove vetture immatricolate. Parliamo di un aumento pari al 9% rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno.

Opel ha così aumentato la sua quota di mercato 16 volte di seguito rispetto agli stessi mesi nel più grande mercato automobilistico europeo. Positivo anche lo sviluppo delle auto elettriche a batteria.

Opel: 6,1% di quota di mercato a gennaio 2022 in Germania

Andreas Marx, capo di Opel Germania, ha dichiarato che, dopo l’importante crescita registrata lo scorso anno, questa tendenza proseguirà anche nel 2022 e viene dimostrato dai modelli che sono molto ben accolti dai consumatori tedeschi. Marx prosegue dicendo che l’intero team è particolarmente soddisfatto dell’elevata percentuale di veicoli elettrici a batteria venduti e ciò dimostra anche che il futuro della mobilità è elettrico.

L’Opel Corsa ha dato ancora una volta un contributo importante alle prestazioni del Blitz in Germania. La piccola vettura più venduta in Germania nel 2020 e nel 2021 si è comportata ancora una volta in modo eccellente a gennaio 2022 con oltre 4000 nuove immatricolazioni. Più di un quarto di tutte le nuove vendite riguardavano l’Opel Corsa-e 100% elettrica. Anche il Mokka-e ha avuto un successo simile e in questo caso la versione full electric ha rappresentato oltre il 25% delle immatricolazioni del nuovo Mokka.

La gamma della Corsa in Italia

In Italia, la Corsa-e è disponibile in quattro allestimenti chiamati Edition, D&T, Elegance e GS Line. In tutti casi abbiamo un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Si parte da 33.100 euro per la versione Edition fino ad arrivare a 34.600 euro per la top di gamma GS Line.

In aggiunta, la Corsa elettrica viene fornita con una batteria da 50 kWh composta da 216 celle e 18 moduli (12 celle per modulo) capace di assicurare fino a 359 km di autonomia con una singola ricarica.

Quest’ultima avviene in 30 minuti fino all’80% utilizzando una stazione di ricarica pubblica rapida da 100 kW, in 55 minuti fino all’80% usando una colonnina da 50 kW, in 5 ore e 15 minuti fino al 100% sfruttando una wallbox trifase da 11 kW oppure 7 ore e 30 m sempre fino a 100% con una monofase da 7,4 kW.

A livello di prestazioni, abbiamo una velocità massima di 150 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi.