Peugeot 308: i segreti high tech del nuovo logo

La nuova Peugeot 308 è stata sicuramente la novità più importante che la casa automobilistica del Leone abbia portato sul mercato da qualche anno a questa parte. La vettura di Peugeot è stata scelta per indossare in anteprima il nuovo logo del Leone che poi caratterizzerà tutte le future auto di Peugeot. A proposito di questo emblema, nuovi particolari sono stati diffusi dalla casa automobilistica francese di Stellantis nelle scorse ore.

Ecco tutti i segreti dietro al nuovo logo del Leone presente nella Peugeot 308

Ad esempio è stato portato alla luce che questo logo Peugeot che troviamo nella nuova Peugeot 308 è dotato di un sottile strato di indio, un raro metallo superconduttore che non interferisce con le onde radar e ha un aspetto cromato oltre che un’elevata resistenza alla corrosione.

Questo logo di nuova generazione viene maggiormente messo in risalto dall’aspetto e dal motivo della griglia della nuova Peugeot 308 caratterizzata da diversi elementi cromati che convergono verso il suo centro. La combinazione di griglia e stemma crea una nuova immagine. Questa non solo dona maggiore personalità e carattere alla berlina compatta di Peugeot ma finisce per evidenziare quella che è la strategia del marchio per i prossimi anni e cioè salire di livello.

Una cosa a cui probabilmente non tutti hanno fatto caso è che il nuovo stemma di Peugeot nella nuova Peugeot 308 può essere trovato in due diverse versioni. La prima è quella che si trova nella variante Active Pack, la seconda invece nelle versioni Allure e GT. I due loghi sembrano uguali ma non lo sono. Infatti quello di Allure e GT è stato modificato al fine di garantire che i radar di assistenza alla guida funzionino alla perfezione.

Il disegno dello stemma davanti al radar è stato quindi interamente ripensato dagli ingegneri Peugeot. E’ stato modificato il suo spessore e inoltre il logo non deve contenere particelle di metallo. Quindi c’è tutto un procedimento particolare che serve a garantire il corretto funzionamento di tali sistemi. Insomma sicuramente una storia interessante dietro al logo che simboleggia la trasformazione di Peugeot in un marchio sempre più globale su cui il gruppo Stellantis punterà forte nei prossimi anni.

