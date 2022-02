Alfa Romeo torna a Pomigliano dopo 11 anni

A 11 anni dall’addio di Alfa 159 la casa automobilistica del Biscione torna nello stabilimento di Pomigliano. Le organizzazioni sindacali mostrano moderata soddisfazione per il ritorno dell’Alfa Romeo in Campania con il SUV Tonale che è stato appena presentato ufficialmente. L’avvio della produzione di Tonale il mese prossimo dunque rappresenta una notizia in controtendenza con quanto sta accadendo nel settore industriale italiano.

Alfa Romeo torna ufficialmente a Pomigliano a 11 anni dall’addio della 159

Ricordiamo che da quando Alfa 159 ha detto addio, a Pomigliano l’unica auto che è stata realizzata è Fiat Panda. Sebbene l’auto di Fiat sia molto popolare, come dimostrano i dati di vendita in Italia e in Europa, lo stabilimento ha spesso lavorato al di sotto delle sue capacità. Con l’arrivo di Alfa Romeo Tonale e della sua gemella Dodge Hornet le cose però dovrebbero cambiare e si dovrebbe finalmente arrivare alla piena capacità produttiva. Questo almeno è quello che si augurano sindacati e lavoratori della fabbrica che un tempo apparteneva a Fiat Chrysler Automobiles.

In questi 11 anni in tantissimi hanno auspicato il ritorno di Alfa Romeo con una nuova vettura. Già in passato più di una volta lo stabilimento era stato vicino ad accogliere un nuovo modello del Biscione, ma poi alla fine non se ne era fatto più nulla. Finalmente però nel 2022 il sodalizio tra il Biscione e lo storico sito produttivo tornerà a funzionare.

Si spera naturalmente che il SUV Alfa Romeo Tonale possa portare fortuna sia ad Alfa Romeo che spera di aumentare e non di poco le sue immatricolazioni sia allo stabilimento di Pomigliano che come tutto il settore industriale vive un momento di transizione in attesa delle inevitabili trasformazioni che il settore automobilistico vive in Italia e nel mondo. Parte dalla Campania la riscossa di Alfa Romeo nel mondo.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia GTAm: la versione più estrema della berlina del Biscione riceve un restyling digitale grazie al SUV Alfa Romeo Tonale [Render]