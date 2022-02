Alfa Romeo Tonale: prime immagini ufficiali del SUV

Le prime immagini ufficiali di Alfa Romeo Tonale sono trapelate da pochi minuti. L’auto è stata anticipata da un video pubblicato da Stellantis. Si tratta delle prime immagini senza veli del nuovo SUV di Alfa Romeo che domani sarà ufficialmente presentato ad Arese presso il Museo “La Macchina del Tempo”. Come era facile aspettarsi, il modello di produzione è molto simile alla concept car svelata quasi 3 anni fa al Salone dell’auto di Ginevra del 2019.

Prime immagini ufficiali di Alfa Romeo Tonale

Già questo si era capito dalle foto spia del prototipo camuffato che vi abbiamo mostrato negli scorsi mesi. Lo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione, Jean-Philippe Imparato aveva anticipato che rispetto alla concept car i cambiamenti ci sarebbero stati ma non così radicali come ci si poteva immaginare.

Svelati anche gli interni di Alfa Romeo Tonale. Anche in questo caso non ci sono troppe modifiche al mock-up e al prototipo. È stata mantenuta la forma caratteristica della plancia, con il display degli indicatori digitali nascosti in “tubi”. Solo lo schermo del sistema multimediale uConnect sembra montato in modo leggermente diverso.

La più grande novità che riguarda Alfa Romeo Tonale è che il modello ottiene Motori “su misura”. Questa sicuramente è la cosa più inaspettata che trapela con queste prime immagini ufficiali. Ebbene, la Tonale ottiene nuove unità motrici sviluppate appositamente per lei. Naturalmente, non sono realizzate “da zero”, ma derivano da propulsori utilizzati già in modelli quali Jeep Compass e Renegade.

Tuttavia, i motori sono stati ottimizzati pensando all’Alfa Romeo. Quindi abbiamo una scelta tra due ibridi morbidi, che offrono 130 e 160 CV. La potenza è qui generata da un motore 1.5 sovralimentato, che è accoppiato a una piccola unità elettrica e un’installazione a 48V.

Queste unità sono dotate di trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Un fatto interessante è la versione Plug-In Hybrid. Questa è una versione sviluppata appositamente per questa vettura, che non dovrebbe avere molto in comune con la Jeep 4XE ibrida.

Le differenze possono essere viste ad occhio nudo. La potenza massima qui raggiunge i 275 CV e la potenza viene trasferita a tutte e quattro le ruote grazie alla trazione Q4 (l’asse posteriore è azionato da un’unità elettrica).

Il cambio automatico a 9 marce è stato sostituito da un automatico classico a 6 marce. La batteria con una capacità di 15,5 kWh. È stata sviluppata pensando a questa vettura e il funzionamento dell’intero sistema è stato ottimizzato in modo speciale. Grazie a ciò, l’autonomia dovrebbe arrivare fino a 80 chilometri.

In alcuni mercati in Europa sarà presente anche un diesel 1.6 da 130 cavalli mentre in altri mercati, probabilmente fuori dall’Europa ci sarà un turbo benzina 2.0 da 260 cavalli. Gli allestimenti dovrebbero essere Super e Ti.

