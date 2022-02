Alfa Romeo Tonale: ecco come seguire l’evento di presentazione

Mancano ormai pochissime ore, circa 23, alla presentazione dell’attesissima Alfa Romeo Tonale. Si riduce quindi ulteriormente il lasso di tempo che ci separa dalla svelatio del primo C-SUV del Biscione, atteso con un evento in streaming trasmesso dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese domani 8 febbraio a partire dalle 15.00.

Il collegamento, tramite link di YouTube che vi lasciamo di seguito, sarà attivo già dalle 14.45 di domani. In quella data scopriremo quindi tutto quello che abbiamo sperato in questi anni, dal momento della presentazione al Salone di Ginevra del 2019 della bellissima Tonale Concept.

La presentazione dell’Alfa Romeo Tonale si potrà quindi seguire accedendo al video che trovate di seguito

C’è ovviamente grande attesa per un modello che avrà il compito di risollevare il Biscione, in termini di vendite e di listino che al momento può contare solamente sulle Giulia e Stelvio. Domani vedremo quindi per la prima volta l’Alfa Romeo Tonale, priva di ogni sorta di camuffamento, perfetta nelle sue forme fortemente derivate da quelle della Concept vista qualche anno fa.

Un prodotto atteso e che potrebbe davvero divenire fortemente apprezzato dalla clientela del marchio per molteplici motivi. Come è noto, l’Alfa Romeo Tonale sarà realizzata a Pomigliano d’Arco ovvero in uno stabilimento storico per la produzione del Biscione e disporrà di versioni ibride plug-in anche con trazione integrale derivata dal sistema 4xe di Jeep: d’altronde proprio con la Jeep Compass la nuova Tonale condivide la piattaforma Small Wide.

Saranno tre le Alfa Romeo Tonale visibili in fase di lancio durante l’evento di domani: una Blu Misano, una in Verde Montreal e una terza in Grigio Scuro. Possibile la presenza ad Arese, al momento della presentazione, del Concept in Rosso Alfa visto a Ginevra ad inizio 2019. L’attesa sta quindi per ridursi ulteriormente. L’appuntamento è allora per domani alle 15.00!