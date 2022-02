Alfa Romeo Tonale: prima foto non camuffata e altre foto spia

L’attesa che condurrà al debutto dell’Alfa Romeo Tonale è ormai relegata ad una giornata soltanto, utile a separare il debutto fissato a martedì 8 febbraio ore 15.00. Nell’attesa di avere a disposizione finalmente le immagini definitive del primo C-SUV del Biscione, possiamo mostrarvi una primissima immagine apparsa all’interno della sezione dedicata all’Alfa Romeo Tonale dell’informatissimo Forum di AutoPareri.

L’immagine che ritrae appunto un’Alfa Romeo Tonale, priva di ogni camuffattura, sembra derivare da una brochure dedicata al modello. Nello specifico si può apprezzare una vista della 3/4 posteriore dalla quale si può apprezzare non molto, ma sicuramente alcuni dettagli dei quali si era ampiamente discusso in passato.

Si può facilmente notare il piacevole andamento della finestratura che sale verso l’alto nella zona del montante posteriore, così come ormai abbiamo imparato a comprendere sia dalle numerose immagini dell’Alfa Romeo Tonale che abbiamo visto fin qui (camuffate, chiaramente), ma anche in riferimento all’andamento stilistico proposto dalla Tonale Concept qualche anno fa.

L’immagine ci mostra qualche dettaglio in più dell’attesa Alfa Romeo Tonale

Si riconoscono poi le maniglie delle portiere che lasciano alla Concept sia l’impostazione a scomparsa, a filo carrozzeria, sia la collocazione per quanto riguarda l’accesso al divano posteriore. Si può infatti ormai confermare che la maniglia sulle portiere posteriori non sarà inglobata nella finestratura nei pressi del montante (come avevamo visto su diverse Alfa Romeo nel passato): l’Alfa Romeo Tonale disporrà infatti di una classica maniglia disposta in posizione tradizionale. C’è da dire che non si riesce a percepire molto altro, ma appare evidente anche che il lunotto sembra aver subito un piccolo incremento nelle dimensioni sebbene abbia conservato l’andamento a goccia con vertice rivolto verso il basso.

L’attesa si fa quasi estenuante e a poche ore dal debutto sono apparse anche ulteriori foto spia che ci forniscono altre indicazioni sulla fanaleria, sia posteriore che anteriore, condivise da GabetzspyUnit: in queste ultime immagini, anche in virtù di un camuffamento non così “deformante” e della presenza di cerchi di grandi dimensioni, si apprezza la piacevolissima impostazione stilistica di quest’attesissima Alfa Romeo Tonale. Tutti i dubbi però cadranno solamente fra qualche ora.