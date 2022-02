DS E-Tense Performance: è lei la sorpresa dei francesi

Nei giorni scorsi attraverso un teaser DS Automobiles aveva annunciato una novità importante. La casa francese, considerata uno dei marchi premium del gruppo Stellantis insieme ad Alfa Romeo e Lancia, aveva confermato l’arrivo di una sorpresa importante per giorno 7 febbraio. Da poco questa sorpresa è stata svelata. SI tratta della versione aggiornata della sua concept car DS E-Tense mostrata per la prima volta in occasione del Salone dell’auto di Ginevra del 2016. Questa concept car è stata adesso ribattezzata DS E-Tense Perforemance.

Svelata quest’oggi la nuova DS E-Tense Performance: ecco le caratteristiche principali

La nuova DS E-Tense Performance è una coupé completamente elettrica che utilizza una carrozzeria interamente in fibra di carbonio e un propulsore che arriva direttamente dalla serie da corsa elettrica. Consiste in una configurazione a doppio motore elettrico, che dota l’auto di trazione integrale. La potenza massima è di 815 CV, mentre la coppia massima erogata dal sistema è di ben 8.000 Nm.

La nuova DS E-Tense Performance rivela anche i futuri concetti di batteria e rigenerazione. Una batteria “compatta” in un alloggiamento composito di carbonio-alluminio è posizionata in una posizione bassa, appena oltre il centro dell’auto, e presenta una chimica della batteria “innovativa” e un nuovo sistema di gestione termica. Non è stata rivelata l’autonomia di questa batteria ma essa deriva dalla Formula E e garantirà di sicuro un miglioramento rispetto a quanto proposto fino ad ora sul mercato.

Prodotta da Saft, una sussidiaria di TotalEnergies, questa batteria unica utilizza una chimica innovativa e un sistema di raffreddamento a celle immersivo. Queste sono immerse in un fluido dielettrico appositamente studiato (Total Quartz EV Fluid) che permette di gestire al meglio l’aspetto termico delle batterie e di ottimizzarne il funzionamento oltre che la longevità

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance ha dichiarato che questa auto altri non p che un laboratorio che sarà utilizzato per analizzare il comportamento dei componenti e per svilupparli in vista della produzione futura.

Il marchio automobilistico del gruppo Stellantis non ha rivelato se una coupé come la E-Tense Performance sia o meno nel piano di produzione, ma ha affermato che il frontale in particolare punta alla direzione del design pianificata per la prossima generazione di auto completamente elettriche del marchio. Vedremo dunque cosa emergerà prossimamente a proposito di questo veicolo.

