Fiat: ecco cosa abbiamo capito fino ad ora del suo futuro

Il futuro di Fiat inizia a prendere forma. A differenza di altre case automobilistiche di Stellantis come Maserati, Alfa Romeo e Lancia che hanno svelato in tutto o in parte i futuri piani di rilancio, poco invece si era detto sulla casa italiana fino a poco tempo fa. Le cose però sembrano essere cambiate dopo un’intervista rilasciata nei giorni scorsi dal capo globale della principale casa automobilistica italiana, Olivier Francois.

Ecco cosa si è capito fino a questo momento a proposito del futuro di Fiat

Quest’ultimo ha confermato che Fiat Panda lascerà il segmento A per aumentare di dimensioni e inoltre darà origine ad una vera e propria famiglia di vetture nei segmenti B e C. Una di queste auto sarà il SUV di segmento B che dal prossimo anno sarà prodotto a Tychy in Polonia. Tutte queste auto faranno riferimento nel design alla concept car Fiat Centoventi mostrata per la prima volta al Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019.

Al momento non è chiaro se tutti questi modelli si chiameranno Panda ma sembra più probabile che la casa italiana possa alla fine decidere di utilizzare nomi diversi sfruttando denominazioni importanti che fanno parte della storia della casa di Torino come ad esempio Uno e Punto.

Questa famiglia di auto che faranno parte della gamma di Panda e che si ispireranno nello stile alla Fiat Centoventi si contrapporrà ad una seconda famiglia di modelli. Ci riferiamo alla gamma di 500. La 500 rimarrà l’unica proposta di Fiat nel segmento A del mercato.

Inoltre la vettura sarà proposta anche in versione SUV con quella che diventerà l’erede di 500X e 500L. Si tratterà di un SUV dalle dimensioni leggermente maggiori rispetto alla 500X attuale per differenziarsi maggiormente dal B-SUV che debutterà il prossimo anno. Questo modello in passato era stato definito dallo stesso Francois come 500XL ma è possibile che alla fine venga scelto un altro nome. Probabile che nella famiglia di 500 venga introdotto anche un altro modello del quale però al momento si sa ben poco.

Francois ha però confermato che la principale casa automobilistica italiana non cambierà la sua natura e che tutte le auto che arriveranno avranno dimensioni in sintonia con quelle che da sempre hanno avuto le auto di Fiat. Quindi le lunghezze andranno dai 361 cm della 500 elettrica ad un massimo di 430 cm.

Niente incursioni nel segmento D del mercato come invece si era vociferato in passato quando più di qualcuno aveva parlato del possibile ritorno di una nuova Freemont o comunque di un modello dalle dimensioni equivalenti. Il prossimo 1 marzo il futuro di Fiat dovrebbe farsi ancora più chiaro con la rivelazione del primo piano industriale del gruppo Stellantis. A quel punto sapremo quanti modelli, in quali anni e in quali stabilimenti saranno prodotti in futuro dalla casa italiana.

