FIAT e Abarth: ecco quanti veicoli hanno venduto in Spagna nel 2021

Fiat e Abarth nelle scorse ore hanno annunciato quanti veicoli hanno immatricolato in Spagna nel corso del 2021. Le due case automobilistiche italiane hanno venduto congiuntamente in Spagna nel 2021 un totale di 38.972 veicoli. Questo dato rappresenta una quota di mercato del 3,9 per cento.

Ecco quanto hanno venduto esattamente in Spagna nel 2021 Fiat e Abarth

In questo buon risultato del marchio Fiat in Spagna un ruolo fondamentale lo ha avuto sicuramente la nuova Fiat 500. Con 15.941 unità immatricolate lo scorso anno, la compatta urbana del marchio automobilistico di Torino ha chiuso l’anno nella Top 10 del mercato spagnolo, oltre a diventare leader nel mercato del noleggio, con 6.943 iscrizioni.

La vettura dimostra di essere particolarmente gradita in uno dei mercati automobilistici più importanti del nostro continente. Il fatto che Fiat guidi grazie alla 500 la classifica dei noleggi è sicuramente una cosa importante se si considera che si tratta di un mercato in grande crescita.

Basti pensare che questa modalità di acquisizione di un’auto è cresciuta del 24,6 per cento rispetto al 2020 e rappresenta già un veicolo su quattro venduto in Spagna. Sempre a proposito di Fiat 500, dobbiamo anche segnalare che l’auto della casa italiana ha concluso l’anno al sesto posto nella classifica delle auto elettriche più vendute con 1.003 immatricolazioni che rappresentano una quota del 4,2 per cento.

Nel 2022 Fiat e Abarth sperano di poter fare ancora meglio in Spagna conquistando nuove quote di mercato. Vedremo se le due case automobilistiche riusciranno nel loro intento in attesa di conoscere quando esattamente arriveranno i nuovi modelli che il gruppo Stellantis dovrebbe ufficialmente confermare il prossimo 1 marzo in sede di anticipazione del nuovo piano industriale, il primo da quando il gruppo è nato ufficialmente dopo la fusione del gennaio 2021 tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

