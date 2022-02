André-Gustave Citroën: il 5 febbraio del 1878 nasceva il fondatore della casa francese

Il 5 febbraio del 1878, nella notte tra il 4 e il 5, nacque a Parigi André-Gustave Citroën, eclettico fondatore della casa automobilistica francese che tutt’oggi porta il suo nome e che deve proprio a lui quell’impronta geniale ed innovativa che da sempre la contraddistingue.

André-Gustave Citroën, ultimo dei cinque figli, vede la luce in una famiglia cosmopolita, con il pallino per gli affari. Le origini del cognome provengono da lontano. Suo padre, Levie Citroën, era un commerciante di pietre preziose, figlio di Barend – un artigiano orafo – a sua volta figlio di un venditore di frutta olandese di nome Roelof, nato senza alcun cognome.

André-Gustave Citroën: sono passati 144 anni dalla nascita del fondatore di Citroën

Nel 1811, Napoleone I ordinò un censimento che prevedeva l’istituzione di un cognome per tutti coloro che ne erano sprovvisti e fra loro anche a Roelof, in riferimento alla sua professione, fu chiamato Limoenmann (letteralmente “l’uomo dei limoni”).

Quando suo figlio Barend, divenuto artigiano orafo, decise di sposare Netje Rooseboom, fu costretto a cambiare il proprio cognome perché il padre, grossista di orologi, si considerava di un livello superiore a quello di un semplice artigiano e così acconsentì al matrimonio alla condizione che Barend modificasse adeguatamente il suo cognome.

Fu allora che Barend Limoenmann man divenne Barend Citroen, nome che in olandese si scrive senza dieresi e che significa limone. Uno dei loro 12 figli, Levie, per portare avanti l’attività di commercio di pietre e metalli preziosi del padre, si trasferì a Varsavia dove sposò Masza Amalia Kleimann.

La nuova famiglia decise ben presto di lasciare la Polonia (allora sotto il dominio russo) e, dopo aver valutato la possibilità di trasferirsi in America, scelse la più vicina Francia. Nel 1870, a Parigi, stabilirono residenza e sede dell’attività di commercio di pietre preziose. Fu qui che Barend decise di dare una connotazione francese al proprio cognome, aggiungendo una dieresi per dare così origine alla famiglia Citroën.

André-Gustave era attratto da tutto ciò che era moderno e tecnologico

André-Gustave Citroën non era molto interessato all’attività di famiglia che veniva portata avanti dagli altri fratelli in quanto era affascinato da tutto ciò che era moderno e tecnologico. Così decise di studiare all’École Polytechnique di Parigi dove si laureò in ingegneria.

Nel 1900, durante un viaggio in Polonia, ha l’opportunità di visitare delle aziende specializzate in meccanica di precisione e valutare le tecnologie in uso. È proprio in quest’occasione che in un’azienda scoprì qualcosa che avrebbe profondamente segnato la sua vita: un nuovo tipo di ingranaggio con denti a cuspide in grado di moltiplicare o ridurre grandemente la forza e il movimento di macchinari, anche molto imponenti.

Perciò, Citroën decise di comprare subito il brevetto con l’idea di svilupparlo ed impiegarlo su scala mondiale. André-Gustave, che da bambino ha seguito con ammirazione la costruzione della Tour Eiffel, capisce ben presto che il futuro è nella produzione industriale e nella sua efficienza e standardizzazione.

La prima attività di Citroën fu quella delle acciaierie André Citroën che producevano materiali per l’edilizia e i cantieri navali, oltre a ruote dentate a doppia elica dalla cui forma a V nascerà il simbolo (double chevron) della casa automobilistica francese. L’ingresso di André-Gustave Citroën nel mondo dell’automotive avvenne nel 1908, quando accettò di dirigere una famosa azienda automobilistica, quella dei fratelli Mors. Grazie alle conoscenze della sua famiglia, Citroën riuscì a trovare un finanziatore per assolvere agli enormi debiti dell’azienda.

Nel 1919, a Parigi, nella fabbrica automobilistica André Citroën nasce la Citroën Type A 10 HP. Si trattava di una vettura costruita in grande serie, economica, solida, facile da riparare e soprattutto alla portata di tutti. La Type A divenne la prima vettura europea costruita in serie e la prima auto francese con guida a sinistra e concepita per poter essere guidata da chiunque.