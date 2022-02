Citroën Ami: cresce il catalogo di personalizzazioni in Italia

La casa del “double chevron” rende più ricco il catalogo di personalizzazioni per la clientela italiana della Citroën Ami, veicolo anticonformista della mobilità 100% elettrica. Sin dal lancio, le opzioni erano tante e consentivano varie interpretazioni del modello, in base agli specifici gusti dei committenti. Questo, grazie ai diversi look resi possibili dalle 7 versioni offerte alla tentazione degli acquirenti, con 6 pack di accessori colorati, all’insegna della fantasia. Il tutto in puro pendant con lo spirito frizzante di questo mezzo giocoso e irriverente.

La formula ha avuto successo ed ha contribuito alla sua affermazione commerciale nel Belpaese. Il fatto che la clientela abbia apprezzato gli input aziendali ha dato il boost al management, per allargare ulteriormente il ventaglio delle configurazioni di personalizzazione per la Citroën Ami, grazie ad un nuovo servizio, disponibile on line, su un sito dedicato (www.custom-myami.it).

Alla clientela viene offerta, attraverso questo canale, la possibilità di scegliere tra una collezione di stickers disegnati dagli uomini della casa francese, con grafiche a tema. Se questo non bastasse ad intercettare i gusti dei committenti, viene loro concessa anche la possibilità di ottenere una decorazione completamente personalizzata, realizzata a partire da un’immagine, una foto o una scritta scelta dal cliente, per un look unico che rifletta la sua personalità. Il tutto col supporto del partner Faab Fabricauto, specializzato in questa tecnica. Navigando sulla piattaforma online, le scelte possono essere fatte in modo molto semplice e intuitivo.

La collezione di stickers by Citroën ruota su sei motivi: Jungle per un look selvaggio, Tutti i Frutti per fare il pieno di vitamine, Globe-Trotter “so British”, Camo per un look techno e Tribe per gli amanti della natura. Poi, come dicevamo, ci sono le personalizzazioni su misura della clientela. Il kit può andare bene tanto per un privato che voglia distinguersi quanto per un’azienda. La decorazione può essere parziale (da 259 e 339 euro a seconda del numero di aree da coprire con gli sticker) oppure completa (da 619 euro), in base alle esigenze e al budget.

Citroën Ami: una piccola con sfizi da grande

Nella sua fascia di mercato non credo esista qualcosa di paragonabile. Un modo per omaggiare chi dà fiducia al modello, con delle attenzioni specifiche e particolari. Non siamo, ovviamente, ai livelli del Tailor Made Ferrari, ma è una bella prova di cura e interesse verso l’utenza. Del resto, a mio avviso, la nuova frontiera della personalizzazione è la possibilità di offrirla a tutti, anche a chi non può spendere una fortuna. L’importante, in fondo, è distinguersi, in piccola o grande scala, dando sfogo ai propri gusti.

Dal momento del lancio commerciale in Italia, avvenuto meno di un anno fa, la Citroën Ami ha messo in cassa oltre 4.000 ordini, guadagnando una quota del 60% nel mercato dei quadricicli elettrici. Non è un monopolio, ma una leadership molto forte. Questa creatura del “double chevron” rende la mobilità elettrica accessibile a tutti, con un approccio originale, tipico del marchio, che torna a stupire con un veicolo urbano di taglio innovativo. Del resto, la casa francese, nella sua lunga storia, non è mai scesa a patti con le banali convenzioni.

Il mezzo di cui ci stiamo occupando punta alla mobilità sostenibile di domani e si pone come una nuova soluzione urbana digitale al 100%. Citroën Ami è un veicolo elettrico ultra-compatto, che offre libertà di spostamento a due persone in città. Il modello pone la tecnologia digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità urbana, più economica e tranquilla.

Questo mezzo è destinato a coloro che condividono con il marchio lo stesso amore per la libertà di movimento. Si guida con poche restrizioni: in Italia è accessibile a partire dai 14 anni con la patente AM. Le sue dimensioni ultracompatte rendono la Citroën Ami perfetta per la città. Ecco le sue misure: 2.41 metri di lunghezza, 1.39 metri di larghezza, 1.52 metri di altezza. Facile intuire la sua agilità nell’uso quotidiano e la grande facilità di parcheggio.